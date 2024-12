Oscar 2025, Vermiglio di Maura Delpero è nella shortlist

“Forbidden Road” da Better Man

“Winter Coat” da Blitz

“Compress/Repress” da Challengers

“Never Too Late” da Elton John: Never Too Late

“El Mal” da Emilia Pérez

“Mi Camino” da Emilia Pérez

“Sick In The Head” da Kneecap

“Beyond” da Oceania 2

“Tell Me It’s You” da Mufasa: Il Re Leone

“Piece By Piece da Piece by Piece

“Like A Bird” da Sing Sing

“The Journey” da The Six Triple Eight

“Out Of Oklahoma” da Twisters

“Kiss The Sky” da Il Robot Selvaggio

“Harper And Will Go West” da Will & Harper