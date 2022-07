Ezra Miller, nuove accuse di violenza contro l'attore di The Flash

L’attore noto soprattutto per aver interpretato il supereroe DC Flash è stato nuovamente accusato per aver aggredito una donna in Germania e una a Reykjavík, in Islanda. Lo riportano in esclusiva i giornalisti Manori Ravindran e Adam B. Vary sul magazine statunitense Variety

Ezra Miller, l'attore noto soprattutto per aver interpretato il supereroe DC Flash in nei film Justice League e The Flash, è stato nuovamente accusato di violenza. Stavolta le accuse sono per aver aggredito una donna in Germania e una a Reykjavík, in Islanda. Lo riportano in esclusiva i giornalisti Manori Ravindran e Adam B. Vary sul magazine statunitense Variety. Nella primavera del 2020, mentre il contagio da Covid stava diventando una pandemia globale, Ezra Miller avrebbe dovuto iniziare a Londra le riprese dell'ultimo film di Harry Potter, ossia Animali fantastici: I segreti di Silente. Le riprese sono state interrotte il 15 marzo 2020, a causa del Covid. "È diventato un frequentatore abituale dei bar della capitale islandese, Reykjavík, dove la gente del posto ha imparato a conoscerli e persino a fare amicizia con loro", scrivono Manori Ravindran e Adam B. Vary su Variety (usando il pronome "loro" perché Miller chiede di essere chiamato con i pronomi they/them). "Molti hanno riconosciuto Miller dai loro primi film di successo, The Perks of Being a Wallflower del 2012 e We Need to Talk About Kevin del 2011, in cui interpretavano un adolescente problematico che portava arco e frecce a scuola e uccideva i suoi compagni di classe", continua Variety. Miller, allora 27enne, iniziò a mostrare anche un lato diverso e instabile della personalità, qualcosa che cominciò a preoccupare non poco gli islandesi. "C'era sempre qualcosa con Ezra", ha detto a Variety Carlos Reynir, allora barista al Prikið Kaffihús, un pub situato nel cuore di Reykjavík. Reynir ha detto di essere intervenuto in due litigi a Prikið che hanno coinvolto Miller. Il primo è stato un'accesa discussione tra Miller e un uomo che è iniziata come una presa in giro ma che si è conclusa con l'attore che ha messo le mani al collo dell'uomo, dopodiché l'ha schiaffeggiato. Reynir, che ha interrotto la rissa, dice che Miller in seguito si è scusato e che l'altro cliente ha accettato le scuse, motivo per cui all'attore è stato permesso di continuare a frequentare il locale. "È l'Islanda. Succede due volte ogni week-end", ha sottolineato il barista. Ma il successivo alterco, in cui Miller ha aggredito una giovane donna nello stesso bar, è stato più difficile da sottovalutare, come nota Variety. L'incidente è noto dato che il video è diventato virale online all'inizio di aprile 2020: si vede Miller mettere le mani al collo di una ragazza e spingerla a terra. Subito dopo l'incidente, Variety ha interpellato la donna che è stata aggredita. Ha chiesto di rimanere anonima per motivi di privacy, e nell'articolo appena comparso su Variety racconta pubblicamente la sua storia per la prima volta.

Il video dell’aggressione



Nel video (sfocato) si vede Miller affrontare la donna. Costei sorride e chiede: "Vuoi combattere? È quello che vuoi?”. Miller a quel punto l'afferra per il collo, e lei sussulta. In quel momento la persona che ha filmato il video si ferma per intervenire, come è stato confermato a Variety dalla stessa vittima dell’aggressione.



Secondo tre fonti, la donna aveva parlato con Miller al bar prima della lite. Ha detto di avere chiesto informazioni sui piedi dell'attore - che erano visibili per via delle infradito - dopo aver notato alcune ferite, che Miller ha spiegato essere cicatrici di battaglia dovute a un combattimento. Dopo aver discusso su come si era procurato i graffi, la ragazza ha salutato per andarsene. Non prima di lanciare un guanto di sfida scherzoso: "Ma solo perché tu lo sappia, potrei portarti in una rissa". Miller ha risposto: "Vuoi davvero combattere?”, così la donna gli avrebbe risposto di andare a incontrarsi nell'area fumatori dopo due minuti.

Alla fine, Miller l'ha affrontata fuori dal bar.



Una scia di amarezza lasciata in Islanda



Quando Miller ha iniziato a frequentare il Prikið Kaffihús di Reykjavík, il comportamento insolito della star è stato dapprima attribuito ai capricci eccentrici di una celebrità. Il barista del locale ha sottolineato che la rapidità con cui Miller ha autodistrutto la propria reputazione in Islanda è stata incredibile.

Quando è accaduto l’incidente nel bar, un’amica della donna che aveva sfidato l’attore gli avrebbe detto: “La mia amica non doveva dirlo. Era solo uno scherzo, ovviamente, ma [Miller] l'ha preso alla lettera e si è arrabbiato molto ed è venuto fuori di corsa".



La vittima dell’aggressione nel locale islandese ha dichiarato: “All'improvviso, [sono] sopra di me, soffocandomi, continuando a urlarmi in faccia se voglio combattere. Il mio amico che sta filmando vede [loro] che non scherzano e che in realtà è una cosa seria, quindi interrompe le riprese e li spinge via da me mentre [stanno] ancora cercando di combattere. Due miei amici stanno trattenendo [Miller] mentre [stanno] urlando: 'Questo è quello che volevi! Questo è quello che volevi!'” (al momento dell'intervista, non era chiaro se la donna fosse consapevole che Miller usava il pronome loro, nota Variety).



L’amica della vittima ha detto che Miller ha sputato in faccia alla ragazza "più volte", un affronto pericoloso nei primi giorni pre-vaccino della pandemia. Il barista Reynir è corso fuori per interrompere la rissa. "[Miller] mi prende per la gola mentre sto cercando di accompagnarli fuori dalla porta [sul retro] e mi dice che non se ne andranno", ha detto Reynir. “Mi hanno sputato in faccia diverse volte”, ha aggiunto.

Variety ha verificato il racconto di Reynir interpellando altre tre fonti, incluso il direttore del locale Prikið.

La donna ha denunciato l'incidente alla polizia - e il rapporto è stato confermato da Variety - ma non ha voluto sporgere denuncia.