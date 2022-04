Ezra Miller di "Animali fantastici" di nuovo arrestato alle Hawaii

L'attore statunitense, 29 anni, parte del cast di “Animali fantastici” e prossimo protagonista del film "The Flash" (che uscirà nel 2023) era in attesa di indagini dopo un arresto avvenuto il mese scorso. Nelle ultime ore è giunta la notizia che si trova nuovamente nei guai per aver aggredito una donna: l'ha colpita in testa con una sedia. È stato quindi arrestato alle Hawaii per la seconda volta in un mese, con l'accusa di aggressione aggravata

L'attore di "Animali fantastici" - che sarà protagonista del film "The Flash", diretto da Andy Muschietti e atteso per l’estate 2023 - era in attesa di indagini dopo un arresto avvenuto il mese scorso. Nelle ultime ore è giunta la notizia che si trova nuovamente nei guai per questa grave aggressione, motivo per cui è stato arrestato. L’interprete del supereroe Flash si trovava a una festa organizzata in un'abitazione privata nel distretto di Puna, vicino alla città di Pāhoa, alle Hawaii. Dopo un'accesa discussione è stato invitato a lasciare la casa. La sua reazione è stata violenta e incontrollata: Miller ha scagliato una sedia contro gli invitati del party, colpendo alla testa una donna, che ha riportato un taglio sulla fronte (pare però che la donna abbia rifiutato di sottoporsi alle cure mediche, come riporta la dichiarazione della polizia condivisa dalla CNN, che potete leggere nel prossimo paragrafo).

Cosa è successo

Secondo le forze dell’ordine, per adesso la vittima di Ezra Miller avrebbe rifiutato le cure mediche.



“Poco dopo l’una del mattino del 19 aprile 2022, un uomo di 29 anni del Vermont è stato arrestato per aggressione di secondo grado dopo un incidente presso una residenza a Pāhoa. All’1.10 di mattina, gli agenti di pattuglia di Puna hanno risposto alla chiamata circa un’aggressione che è avvenuta in una residenza privata della Leilani Estates, nella zona bassa di Puna. Nel corso delle indagini, la polizia ha stabilito che l’individuo, poi identificato come Ezra Miller, si sarebbe arrabbiato dopo che gli era stato chiesto di andarsene e avrebbe poi lanciato una sedia, colpendo una donna di 26 anni sulla fronte provocando una ferita di circa mezzo pollice”, queste le parole della polizia riportate da Hawaii News Now.