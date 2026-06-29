Sono ancora molti gli impegni per le star più in vista dello showbiz e tra festival, sfilate e première, occorre studiare look adatti al caldo insostenibile delle principali città d'Europa e degli States. Gli styling elaborati fanno posto a scelte minimal, il bianco e le tinte chiarissime vincono la partita col nero. Non è tempo di look stratificati e complessi e la regola vale per tutti. Ecco alcuni look visti di recente da copiare per essere eleganti e glamour in città



A cura di Vittoria Romagnuolo