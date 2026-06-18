12 sandali di tendenza per l'estate 2026 visti alle sfilate. FOTO
Non c'è partita: l'infradito è il sandalo dell'estate 2026, una stagione da vivere all'insegna della comodità e delle creazioni artigianali, ricche di dettagli sofisticati. I modelli rasoterra sono i più indicati per chi è ancora in città e in vacanza si indossano dal mattino alla sera. Le ciabattine (anche col tacco) sono un vero must-have. Le creazioni di vinile sono un'aggiunta divertente alla scarpiera. I nostri modelli preferiti, dalle passerelle di New York a quelle di Parigi
A cura di Vittoria Romagnuolo