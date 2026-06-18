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LA CIABATTINA COL TACCO - Le mules, i sandali scalzati, sono un must quest'anno, e sulle passerelle le proposte sono variegate e tutte di tendenza, da quelle col tacco kitten a quelle dalle altezze vertiginose. Aje trova un giusto compromesso: il tacco sottile ha un design sinuoso e il bianco, anche nelle sfumatire crema e bianco sporco, è decisamente un'opzione da considerare per alleggerire il look.