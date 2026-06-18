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12 sandali di tendenza per l'estate 2026 visti alle sfilate. FOTO

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©Getty

Non c'è partita: l'infradito è il sandalo dell'estate 2026, una stagione da vivere all'insegna della comodità e delle creazioni artigianali, ricche di dettagli sofisticati. I modelli rasoterra sono i più indicati per chi è ancora in città e in vacanza si indossano dal mattino alla sera. Le ciabattine (anche col tacco) sono un vero must-have. Le creazioni di vinile sono un'aggiunta divertente alla scarpiera. I nostri modelli preferiti, dalle passerelle di New York a quelle di Parigi

A cura di Vittoria Romagnuolo

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