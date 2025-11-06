Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Olivier Rousteing, gli abiti indimenticabili disegnati per Balmain amati dalle star. FOTO

Spettacolo fotogallery
16 foto
©Getty

Nella stagione in cui ha lavorato presso la Maison fondata da Pierre Balmain, lo stilista francese ha firmato numerose collezioni di successo segnando un'epoca col suo stile sofisticato e ultra riconoscibile. Celebre per gli abiti strutturati e per lo spirito militare delle giacche riccamente decorate, Rousteing, portavoce di un'estetica femminile e maschile coraggiosa, ha reso protagoniste del red carpet star come Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Beyoncé

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Il conte di Montecristo, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda giovedì 6 novembre, in prima tv su Canale 5, la prima parte del film francese tratto...

6 foto

Olivier Rousteing, gli abiti più belli disegnati per Balmain. FOTO

Spettacolo

Nella stagione in cui ha lavorato presso la Maison fondata da Pierre Balmain, lo stilista...

16 foto

Paradise City, il cast del film con Bruce Willis e John Travolta

Cinema

Va in onda su Italia 1, giovedì 6 novembre, uno degli ultimi film in cui Willis ha...

7 foto

Giorgia, le frasi più belle delle sue canzoni da "E poi" a "Girasole"

Approfondimenti

La cantante torna con un nuovo album: il 7 novembre esce "G", già anticipato dal singolo...

15 foto

Wicked: For Good, première a San Paolo senza Ariana Grande. FOTO

Cinema

La cantante e attrice che nel film interpreta Glinda non è riuscita a raggiungere i colleghi del...

12 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Radiohead live a Bologna, possibile scaletta dal concerto di Madrid

    Musica

    Cresce l’attesa e si moltiplicano gli indizi su quali saranno le canzoni che la band inglese...

    Brad Pitt fa causa a Angelina Jolie per 35 milioni di dollari

    Spettacolo

    L'attore ha chiesto 35 milioni di dollari di risarcimento alla sua ex consorte per la vendita...

    Meghan Markle torna a recitare (con Brie Larson e Lily Collins)

    Cinema

    Secondo le prime indiscrezioni, la trama di Close Personal Friends ruota attorno...