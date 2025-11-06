Olivier Rousteing, gli abiti più belli disegnati per Balmain. FOTO

1/16 ©Getty

Olivier Rousteing e Balmain si sono detti addio il 5 novembre 2025 mettendo fine a una stagione creativa incredibile lunga 14 anni, che ha posto lo stilista francese di origine somala ai vertici della moda globale. Apprezzato dalla critica e amatissimo dalle star, Rousteing, che da Balmain è arrivato molto giovane, ha capito presto che i social avrebbero cambiato il volto della moda. I suoi look di grande impatto visivo sono sempre diventati virali anche grazie alle star. Qui è con Jennifer Lopez al Met Gala del 2018.

Oliver Rousteing lascia la direzione creativa di Balmain