Olivier Rousteing, gli abiti più belli disegnati per Balmain. FOTO

Olivier Rousteing, gli abiti indimenticabili disegnati per Balmain amati dalle star. FOTO
Nella stagione in cui ha lavorato presso la Maison fondata da Pierre Balmain, lo stilista francese ha firmato numerose collezioni di successo segnando un'epoca col suo stile sofisticato e ultra riconoscibile. Celebre per gli abiti strutturati e per lo spirito militare delle giacche riccamente decorate, Rousteing, portavoce di un'estetica femminile e maschile coraggiosa, ha reso protagoniste del red carpet star come Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Beyoncé
A cura di Vittoria Romagnuolo