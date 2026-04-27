Damiano David e Dove Cameron a Taormina sopralluogo per il matrimonio?

La coppia è stata avvistata mentre passeggiava per le strade di Taormina. Che il cantante romano e la star americana stiano cercando la location per il loro matrimonio? I fan già fantasticano

È bastata una passeggiata per i vicoli del centro storico di Taormina , in Sicilia, per accendere la scintilla del gossip: Damiano David e Dove Cameron stanno cercando la location per il loro matrimonio nella Perla del Mediterraneo? L’ex frontman dei Maneskin (26 anni) e la star statunitense (29) sono stati avvistati mentre passeggiavano mano nella mano lungo Corso Umberto, una delle principali arterie della città.

L'ipotesi del matrimonio in Sicilia

La notizia della loro presenza, diffusa inizialmente da Radio Taormina, ha subito generato fantasie romaniche tra i fan. L’apparizione siciliana della coppia, infatti, da molti è stata interpretata come qualcosa in più di una semplice fuga d’amore. C’è chi ha pensato subito ad una sorta viaggio “di affari”, un vero e proprio sopralluogo per cercare la location perfetta per il matrimonio, annunciato a gennaio con un post sui social. “It’s gonna be a beautiful year” era la caption della foto postata da Damiano con tanto di anello e bacio sulla fronte a quella che potenzialmente sarà la sua futura moglie.

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, ma il contesto e le dichiarazioni più recenti rendono l’ipotesi tutt’altro che remota. La stessa Dove Cameron, in un’intervista a Entertainment Tonight, aveva confermato l’intenzione di sposarsi in Italia, paese a cui Damiano è molto legato.

La Sicilia, d’altronde, è sempre stata tra i luoghi più amati dalle star per pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio”.