“So che alcune ragazze vogliono petali di rosa. So che forse ti aspettavi qualcosa di grande, ma la nostra vita è già così grande e piena di emozioni pubbliche. Volevo farlo qui, a casa nostra, perché voglio lavare i piatti, fare il bucato, cucinare con te. Ti voglio con la tua maglietta oversize. Questa è la vita che scelgo. E spero che tu scelga la stessa. Mi vuoi sposare? ”. La proposta di matrimonio di Damiano David a Dove Cameron ha fatto capire all’attrice che “lui è davvero l’uomo della mia vita”. Ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere il nuovo film 56 Days , la futura sposa ha raccontato i retroscena della romantica richiesta del frontman dei Måneskin , da tempo nell’aria. Damiano, infatti, aveva aggiornato costantemente la compagna sulle fasi di realizzazione dell’anello di fidanzamento che lui stesso aveva contribuito a disegnare e che, un giorno, era finalmente giunto a compimento. Il momento esatto della dichiarazione, però, era rimasto a lungo avvolto nel mistero. “L’avevo detto a tutte le mie amiche e in tutte le chat di gruppo. Ero tipo: “Oh mio Dio, non è pazzesco? Mi sposerò. Mi fidanzerò forse quest’anno, forse l’anno prossimo. Chi lo sa?”, ha raccontato Cameron, che allora aveva ricevuto preziosi consigli: “Ok, l’unica cosa che devi fare è vestirti di bianco ogni giorno. Devi avere sempre le unghie fatte, perché non c’è modo che noi, come gruppo, possiamo pianificare questo fidanzamento, se tu non sarai preparata”.

"IL MIO CERVELLO SI È SPACCATO A METÀ"

Alla fine, la proposta di Damiano David era arrivata quando Dove Cameron meno se l’aspettava. Lo scorso ottobre, “stavamo facendo le valigie e io sono la versione peggiore di me stessa quando faccio le valigie. Non ho mai imparato a fare i bagagli bene. Ne sono sempre terrorizzata, come se fosse la mia prima volta”, ha raccontato l'attrice. “Ci sono vestiti sparsi ovunque e io indosso una maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora un po’ bagnati dalla doccia. Sto correndo in giro per casa come una trottola, sono in corridoio e lui fa quella faccia da fidanzato che dice: “Amo questa piccola creatura sciocca che fa parte della mia vita”. Dopo aver intuito l’intenzione del fidanzato, aveva cercato invano di darsi una sistemata in bagno. “È stato esattamente come se avessi dimenticato come si vive per un minuto”, ha proseguito. “Il mio cervello si è spaccato a metà. E poi sono andata in soggiorno e lui aveva qualcosa in mano”. Cameron aveva infine ricevuto l’anello, che nello studio di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ha mostrato con orgoglio alle telecamere. La coppia aveva poi mantenuto il segreto sul fidanzamento fino al 3 gennaio, quando aveva scelto di rendere pubblica la notizia. “Sarà un anno bellissimo”, aveva scritto su Instagram il cantante a corredo della foto degli anelli. “La mia parte preferita dell’essere viva”, aveva commentato l’attrice. Ora i futuri sposi sono impegnati nei preparativi delle nozze, delle quali non hanno però ancora rivelato la data. “Atterraggio perfetto Damiano, un colpo da maestro!”, ha commentato il presentatore Jimmy Fallon, che ha scatenato così gli applausi del pubblico.