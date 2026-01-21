Dove Cameron, compleanno con pigiama party insieme a Damiano David

Il 15 gennaio, l’attrice e cantante Dove Cameron ha compiuto 30 anni , e per festeggiare ha organizzato un pigiama party in compagnia degli amici e del promesso sposo Damiano David , frontman dei Måneskin . Su Instagram, Cameron ha condiviso foto e video della serata, trascorsa tra pigiami rosa coordinati, parrucche colorate e tatuaggi temporanei. Lei stessa ha indossato una parrucca rosa con taglio a caschetto e frangetta, mentre David ha optato per un’acconciatura viola. Tra le attività di gruppo, una manche di Twister e la visione di un film, prima di spegnere le candeline sulla torta a tre piani con pan di spagna, crema, confetti colorati e il numero “30” in caratteri dorati. “Post di compleanno. Amo tantissimo le persone che mi stanno vicino. Grazie per tutto il vostro amore. Mi taglio i capelli così o cosà?”, ha scritto la festeggiata nella didascalia del post.

LA STORIA D'AMORE: "I DUE ANNI PIÙ BELLI DELLA MIA VITA"

“Sarà un anno bellissimo”, aveva scritto Damiano David su Instagram lo scorso 3 gennaio, quando aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con Dove Cameron con una foto di due anelli scintillanti agli anulari e il conseguente matrimonio atteso nel 2026. “La mia parte preferita dell’essere viva”, aveva commentato l’attrice e cantante statunitense. Tra le congratulazioni apparse nei commenti c’erano anche quelle di Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin. La coppia si era conosciuta nel 2022 agli MTV Video Music Awards, ma il primo bacio in pubblico, ripreso da un fan in una discoteca in occasione dell’afterparty del concerto della rock band italiana a Los Angeles e fatto poi circolare sui social, risaliva al 2023. La coppia aveva infine reso ufficiale la relazione solo nel 2024, quando aveva debuttato insieme al gala di Clive Davis a Los Angeles, l’anteprima dei Grammy Awards. Nello stesso anno, l’attrice e il cantante avevano partecipato al Met Gala, dove avevano interpretato al meglio il dress code della serata, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. In particolare, lei aveva indossato un look nude floreale, mentre lui aveva optato per un completo nero. L’attrice Dove Cameron (all’anagrafe Chloe Celeste, nome che aveva cambiato dopo la morte del padre per onorare il vezzeggiativo “Dove” con il quale lui la chiamava da piccola, che nella traduzione in lingua inglese significa “colomba”) aveva esordito giovanissima prima in teatro, poi nella serie tv Liv e Maddie di Disney Channel, e infine nel film per la televisione Descendants, dove aveva interpretato la figlia di Malefica. Il 18 febbraio uscirà su Prime Video (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) la serie tv 56 Days, dove sarà protagonista. Sul versante sentimentale, era stata fidanzata prima con il collega Ryan McCartan e poi con Thomas Doherty. Damiano David, invece, aveva concluso nel 2023 dopo sei anni la relazione con l’attivista e influencer Giorgia Soleri. Nell’ottobre 2025, Dove Cameron aveva celebrato su Instagram il secondo anniversario insieme a Damiano David: “I due anni più belli della mia vita. Mi commuovo almeno una volta a settimana, perché la vita è diventata così meravigliosa da quando ci sei tu. Ti amo in un modo che nessuna parola potrà mai esprimere, ma non smetterò mai di provarci. Buon anniversario, amore mio”. All’epoca, il cantante aveva replicato: “La parte migliore dell’essere vivo”.