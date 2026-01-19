Tra comicità, danza latino-americana e sentimento, Sballo per te è una commedia leggera e familiare che unisce Milano e la Sicilia al ritmo della musica. Diretto da Massimo Scalici e interpretato da Fernando Sosa, affiancato da Ivan Fiore, Roberta Barberi e Yovanny Moreta “Chiquito”, il film racconta l’incontro surreale tra una star della danza colpita da amnesia e una famiglia siciliana che lo scambia per un parente atteso da anni. Ora disponibile su Prime Video.
Comicità, danza latino americana e tanto sentimento. È arrivata su Prime Video la commedia a passo di danza “Sballo per te”, diretta da Massimo Scalici, con protagonista Fernando Sosa, affiancato da Ivan Fiore, Roberta Barberi e Yovanny Moreta “Chiquito”.
Prodotto da Tito Petronio e Fernando Sosa per Anerica Production, il film racconta la storia di Santiago Torres (Fernando Sosa) è una vera e propria star del mondo latino-caraibico. Vive a Milano ed è il carismatico leader della Torres Company, una compagnia di danza di livello internazionale con cui calca i palcoscenici più prestigiosi e vince competizioni in tutto il mondo. Il successo, però, ha un prezzo: stress eccessivo e ritmi frenetici lo portano sull’orlo di un esaurimento, tanto che il medico gli impone di rallentare drasticamente.
Nel frattempo, in un piccolo paese dell’entroterra siciliano, Rosario (Ivan Fiore), personaggio irruento, buffo e profondamente umano, si improvvisa guida turistica per sostenere l’agriturismo che gestisce con la sorella Maria. I due si prendono cura della zia Lina, donna saggia e affettuosa, molto amata da tutto il paese. Lina attende da anni notizie del nipote Michele, trasferitosi a Milano e ormai irreperibile. Per non farla soffrire, Rosario le scrive finte lettere, fingendosi Michele e rimandando di volta in volta il suo ritorno a Roccalini, un paese dove la tecnologia sembra non esistere.
Le due storie si intrecciano quando Santiago arriva in Sicilia per un contest di danza. A causa di un banale incidente in aeroporto, perde la memoria. Rosario, intuendo l’occasione, non esita a trasformarlo nel “cugino Chef Milanese” tanto atteso dalla zia Lina. Da questo equivoco nasce una vicenda surreale, tenera e divertente, capace di mescolare risate, emozione e ritmo.
Un film tra commedia e danza
“Sballo per te”, mescola i toni della commedia leggera per tutta la famiglia ai ritmi della danza latino-americana, grazie ad un cast composto in parte da grandi professionisti della danza latino-caraibica, insieme a comici e attori molto amati dal pubblico, tra cui Valentino Pizzuto e Ivan Fiore, entrambi con importanti collaborazioni televisive e teatrali (Zelig, Colorado, Bulldozer, Ficarra e Picone).
Non mancano una componente romantica, momenti di tenerezza e malinconia, e una colonna sonora originale, intensa e coinvolgente, firmata dallo stesso Massimo Scalici, che spazia da brani prettamente in stile Latino Americano (caraibico) con arrangiamenti e composizioni salsere originali, fino alle melodie tipiche dello stile commedia romantica completamente suonate dall’orchestra sinfonica.
Le location
Il film attraversa l’Italia con uno sguardo lontano dai luoghi comuni. Milano e Palermo sono presenti in modo mirato: il Duomo, San Babila e alcune strade iconiche del centro milanese, così come il Teatro Politeama di Palermo, che nel racconto ospita la competizione finale. Buccinasco, sede reale della Sosa Academy, diventa nel film la sala prove della Torres Company.
La vera protagonista visiva del film è però la Sicilia. Il paese immaginario di Roccalini prende vita grazie alla collaborazione delle amministrazioni di Petralia Sottana e Geraci Siculo, oltre al prezioso supporto di amici e realtà locali delle province di Alcamo e Castellammare del Golfo, che hanno messo a disposizione abitazioni private e attività commerciali. Il risultato è un mosaico di borghi antichi, panorami suggestivi e location di grande fascino.