Måneskin, Thomas Raggi annuncia l’album solista Masquerade

Venerdì 5 dicembre Thomas Raggi, il chitarrista dei Måneskin, pubblicherà il suo primo album solista, Masquerade, che sarà prodotto da Tom Morello del gruppo Rage Against The Machine e contiene otto canzoni rock con tanto di collaborazioni di star della musica internazionale contemporanea. “Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c’è tanto lavoro e dedizione, ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale”, ha dichiarato Raggi. Sulla produzione con Morello, che nel 2023 aveva già collaborato con i Måneskin per il singolo Gossip, l’artista ha aggiunto: “Nell’ultimo anno il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa. Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, e avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi “Sei sulla strada giusta””.