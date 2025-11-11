Måneskin, Thomas Raggi annuncia l’album solista Masquerade

Uscirà venerdì 5 dicembre. Prodotto da Tom Morello del gruppo Rage Against The Machine, contiene otto canzoni rock con collaborazioni di star della musica internazionale contemporanea, da Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers a Sergio Pizzorno dei Kasabian
Venerdì 5 dicembre Thomas Raggi, il chitarrista dei Måneskin, pubblicherà il suo primo album solista, Masquerade, che sarà prodotto da Tom Morello del gruppo Rage Against The Machine e contiene otto canzoni rock con tanto di collaborazioni di star della musica internazionale contemporanea. “Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c’è tanto lavoro e dedizione, ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale”, ha dichiarato Raggi. Sulla produzione con Morello, che nel 2023 aveva già collaborato con i Måneskin per il singolo Gossip, l’artista ha aggiunto: “Nell’ultimo anno il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa. Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, e avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi “Sei sulla strada giusta””.
TUTTE LE STAR NEL DISCO, DA CHAD SMITH DEI RED HOT CHILI PEPPERS A SERGIO PIZZORNO DEI KASABIAN
“Questo disco e il lavoro che fa Thomas avvicinano le nuove generazioni alla grandezza e alla gloria del rock’n’roll”, ha dichiarato Tom Morello in un’intervista a Kerrang!. “Il pubblico più giovane dei Måneskin ha già avuto un assaggio della gloria, della forza, della sensualità e del fascino del rock’n’roll. Questo disco rappresenta un ulteriore passo avanti e porta un rock nuovo ed emozionante nel 2025 e oltre”. Le canzoni dell’album Masquerade di Thomas Raggi sono state registrate nell’arco di un mese nello studio Henson di Los Angeles, lo stesso dove i Rage Against The Machine avevano inciso parte del disco The Battle of Los Angeles. Diverse le voci dell’album, come il cantautore indie rock americano Beck, il cantante scozzese Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, Sergio Pizzorno dei Kasabian, il frontman australiano Nic Cester dei Jet, Luke Spiller degli Struts, Maxim dei Prodigy e la cantautrice indie americana Upsahl. Nei brani canta anche Raggi, senza però mai abbandonare l’essenza da chitarrista: “Per le mie parti vocali ho preso lezioni negli ultimi sei mesi”, ha spiegato nell’intervista. Nell’album non mancano neppure il bassista funk giapponese Hama Okamoto, il batterista Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e il chitarrista Matt Sorum che aveva suonato per i Guns N’ Roses e per i Motörhead. “Thomas è un vero professionista”, ha concluso Morello. “Il rock’n’roll ha un lato selvaggio, libero e folle, ma quando vai in studio devi essere in grado di registrare quella musica. C’è della creatività da esprimere e c’è un lavoro da portare a termine, e Thomas è stato fantastico, affidabile e sicuro”.
Approfondimento
Scarlet Page, la figlia di Jimmy è pazza di Thomas dei Maneskin
LA TRACKLIST
Ecco gli otto brani dell’album solista Masquerade di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello:
- Getcha! with Nic Cester & Chad Smith & Tom Morello
- Keep The Pack with Matt Sorum & Tom Morell
- Lucy with Upsahl & Hama Okamoto & Chad Smith
- Cat Got Your Tongue with Sergio Pizzorno
- For Nothing with Matt Sorum
- You Spin Me Round (Like A Record) with Alex Kapranos
- The Ritz with Luke Spiller
- Fallaway with Maxim
Approfondimento
Maneskin, la band dovrebbe tornare insieme per la reunion
Damiano David a Sanremo 2025, da frontman dei Maneskin a solista. FOTO
Mercoledì 12 febbraio, sul palco dell'Ariston saliranno due superospiti: Carolina Kostner e Damiano David. Fino a qualche tempo fa noto ai più come 'Damiano dei Maneskin', il cantante romano classe 1999 torna in quel teatro che - nel 2021 - l'ha consacrato. E l'ha lanciato verso la fama mondiale A cura di Laura Alberti