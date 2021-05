Scarlet Page, la figlia di Jimmy è pazza di Thomas dei Maneskin

La fotografa in particolare, dopo aver salutato tutti i fan italiani, si è detta letteralmente in fibrillazione per i Maneskin e per la loro esplosiva performance andata in scena sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam.

I Maneskin entrano nella Top 10 Global di Spotify

approfondimento

Maneskin da record, "Zitti e buoni" nella top ten mondiale di Spotify

Che la partecipazione e vittoria dei Maneskin all’Eurovision avrebbe dato a “Zitti e buoni” un sapore internazionale e tanta visibilità lo si immaginava, ma i traguardi raggiunti da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan nelle scorse ore, sono andati oltre ogni aspettativa. Mentre in Italia il singolo ha ottenuto la certificazione di doppio platino, all’estero la canzone è diventata il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify, con più di 4milioni di stream in sole 24 ore. Un primato che è però stato in poco tempo surclassato da un altro importantissimo record: “Zitti e buoni” è la prima canzone italiana ad entrare nella Top 10 Global di Spotify e ad essere contemporaneamente nella Top 10 delle classifiche musicali di quasi tutti i paesi europei. Un successo, quello dei Maneskin, che la band ha festeggiato mantenendo i piedi per terra e ricordando le origini e le prime esibizioni in Via del Corso a Roma.