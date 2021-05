Maneskin da record, "Zitti e buoni" nella top ten mondiale di Spotify

Il brano con cui la band ha conquistato l'Eurovision Song Contest, riportandolo in Italia dopo 31 anni, ha fatto registrare quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore. È anche la prima volta in assoluto che una canzone italiana entra nella Top 10 Global, piazzandosi al 9° posto

"Zitti e buoni" brano più ascoltato su Spotify tra quelli dell’Eurovision

Già prima della finale dell'Eurovision Song Contest "Zitti e buoni" era risultato il brano più ascoltato al mondo su Spotify tra quelli dell’Eurovision e, lunedì 24 maggio il loro album, "Teatro d’ira – Vol. 1", ha raggiunto il disco di platino per le oltre 50.000 unità. I Maneskin hanno fatto sapere di avere in programma un tour europeo per i "nuovi fan che ci hanno supportato all'Eurovision". Ieri intanto l'Ebu (The European Broadcasting Union), che organizza e promuove l'Eurovision, ha chiuso la questione delle polemiche che hanno coinvolto Damiano del gruppo per l’accusa di uso di droghe in diretta tv durante la finale: "nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room". Damiano si è sottoposto volontariamente a un test antidroga che è risultato negativo.