Damiano David suona a Roma con gli altri Maneskin sotto il palco

Damiano torna a casa, nella sua Roma, per la prima di due date al Palasport. E ad attenderlo, sotto il palco, ci sono gli amici e compagni di viaggio di inizio carriera. Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono stati chiaramente avvistati sotto il palco sul quale si esibiva Damiano, quasi a voler ribadire che tra i Maneskin non esiste né è mai esistito alcun problema e che il supporto per la carriera solista del frontman è totale. Una bella notizia per i fan che sperano in una reunion musicale della band che porti a un nuovo progetto collettivo.

Il tour di Damiano

Damiano, intanto, prosegue il suo World Tour di 34 date tra Europa, Australia e Sud America. Dopo essersi esibito all’Unipol Forum di Milano, è andato nella sua città, Roma, quella da cui era partito giovanissimo con la band, prima di partecipare e arrivare secondi a X Factor e lanciarsi a livello globale. Un concerto senza ospiti con momenti emozionanti come quando Damiano ha ricordato Paolo Mendico, il ragazzo di Latina morto suicida perché vittima di bullismo, cantando per lui la cover de Le tasche piene di sassi di Jovanotti: "Il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili e lente a guarire, molto più lente di quanto si creda – ha detto -. Questa sera non avrò un ospite sul palco, ma mai come in questo caso lo avrei voluto portare qui accanto a me e tenergli la mano".