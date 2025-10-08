Damiano David a Milano: “L’Italia è l’unico posto che mi fa tremare"

Da solo o con i Måneskin, Damiano David è la rockstar internazionale di cui l’Italia deve essere orgogliosa. Dopo le date europee, martedì 7 ottobre l’artista ha fatto tappa all’Unipol Forum di Assago per il primo dei tre appuntamenti previsti nel nostro Paese. Sabato 11 e domenica 12 ottobre il cantante sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Un show suddiviso in tre atti, una dedica alla fidanzata Dove Cameron e un duetto a sorpresa con Cesare Cremonini. Damiano David ha stregato il pubblico.

damiano david sull’album Funny Little Fears: “la mia seconda vita è iniziata dopo questo disco”

Dopo l’apertura con Born With a Broken Heart sul filo della tensione per la prima data italiana, Damiano David ha rotto il ghiaccio con The First Time premendo il piede sull’acceleratore con Mysterious Girl. Nonostante l’assenza di una passerella, l’artista è comunque riuscito a raccogliere l’affetto delle migliaia di persone presenti proseguendo con Voices e Cinnamon: “L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa tremare”. Esorcizzata la paura, l’artista ha ruggito con la cover di Locked out of Heaven di Bruno Mars. Dopo aver proposto il suo ultimo singolo Talk to Me realizzato in collaborazione con Nile Rodgers e Tyla, Damiano David ha chiuso il primo atto con la cover di Nothing Breaks Like a Heart di Miley Cyrus.

Damiano David è tornato sul palco per la seconda parte dello spettacolo: “L’inizio dello show ha rappresentato la mia carriera negli ultimi dieci anni quando tutto è stato velocissimo e pazzesco. È stata la cosa più bella che la vita potesse darmi. Poi sono cresciuto e un giorno qualcosa si è rotto. Questo sentimento non aveva niente a che fare con gli altri componenti della band, ma era soltanto mio, non potevo far altro che qualcosa da solo, così ho scritto il mio disco”. Il cantautore ha proseguito: “Ancora non ho idea di cosa voglia fare nella vita, ho ventisei anni. La mia seconda vita è iniziata dopo questo disco. Ora la vita è qualcosa di molto vicino alla mia idea di perfezione ed è così che ho scritto Perfect Life”.

In seguito a Sick of Myself, The Bruise e Tangerine, Damiano David ha raccontato: “Oggi non potevo non fare una canzone in italiano. Come sapete mi piacciono molto le cover e quindi ecco La nuova stella di Broadway”. Poco dopo l’inizio del brano, il cantautore ha dato il benvenuto a Cesare Cremonini, ospite a sorpresa sul palco. Un boato ha accolto il cantautore bolognese per un momento carico di magia. La voce di Buon viaggio (Share the Love) ha dichiarato: “Lo amo perché dentro il suo cuore ci sono le stelle”.