Damiano David a Milano: “L’Italia è l’unico posto che mi fa tremare"

Martedì 7 ottobre Damiano David si è esibito all’Unipol Forum di Assago per la prima data italiana della tournée mondiale: "Un giorno qualcosa si è rotto, non ho potuto far altro che scrivere il mio disco”. Sul palco ospite a sorpresa Cesare Cremonini per un duetto sulle note de La nuova stella di Broadway
Da solo o con i Måneskin, Damiano David è la rockstar internazionale di cui l’Italia deve essere orgogliosa. Dopo le date europee, martedì 7 ottobre l’artista ha fatto tappa all’Unipol Forum di Assago per il primo dei tre appuntamenti previsti nel nostro Paese. Sabato 11 e domenica 12 ottobre il cantante sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Un show suddiviso in tre atti, una dedica alla fidanzata Dove Cameron e un duetto a sorpresa con Cesare Cremonini. Damiano David ha stregato il pubblico.
damiano david sull’album Funny Little Fears: “la mia seconda vita è iniziata dopo questo disco”
Dopo l’apertura con Born With a Broken Heart sul filo della tensione per la prima data italiana, Damiano David ha rotto il ghiaccio con The First Time premendo il piede sull’acceleratore con Mysterious Girl. Nonostante l’assenza di una passerella, l’artista è comunque riuscito a raccogliere l’affetto delle migliaia di persone presenti proseguendo con Voices e Cinnamon: “L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa tremare”. Esorcizzata la paura, l’artista ha ruggito con la cover di Locked out of Heaven di Bruno Mars. Dopo aver proposto il suo ultimo singolo Talk to Me realizzato in collaborazione con Nile Rodgers e Tyla, Damiano David ha chiuso il primo atto con la cover di Nothing Breaks Like a Heart di Miley Cyrus.
Damiano David è tornato sul palco per la seconda parte dello spettacolo: “L’inizio dello show ha rappresentato la mia carriera negli ultimi dieci anni quando tutto è stato velocissimo e pazzesco. È stata la cosa più bella che la vita potesse darmi. Poi sono cresciuto e un giorno qualcosa si è rotto. Questo sentimento non aveva niente a che fare con gli altri componenti della band, ma era soltanto mio, non potevo far altro che qualcosa da solo, così ho scritto il mio disco”. Il cantautore ha proseguito: “Ancora non ho idea di cosa voglia fare nella vita, ho ventisei anni. La mia seconda vita è iniziata dopo questo disco. Ora la vita è qualcosa di molto vicino alla mia idea di perfezione ed è così che ho scritto Perfect Life”.
In seguito a Sick of Myself, The Bruise e Tangerine, Damiano David ha raccontato: “Oggi non potevo non fare una canzone in italiano. Come sapete mi piacciono molto le cover e quindi ecco La nuova stella di Broadway”. Poco dopo l’inizio del brano, il cantautore ha dato il benvenuto a Cesare Cremonini, ospite a sorpresa sul palco. Un boato ha accolto il cantautore bolognese per un momento carico di magia. La voce di Buon viaggio (Share the Love) ha dichiarato: “Lo amo perché dentro il suo cuore ci sono le stelle”.
Al via il terzo e ultimo atto aperto da Zombie Lady. Damiano David si poi è tolto un sassolino dalla scarpa con Tango: “I social mi hanno preso in giro per questo brano, ma ora sono qui a fare un tour mondiale”. Il cantautore ha chiuso con la canzone Mars dedicandola alla fidanzata Dove Cameron: “Fino a due anni fa non pensavo che mi sarebbe potuto capitare, poi ho trovato un amore così grande che se il mondo dovesse crollare, io continuerei a stare al suo fianco ed è per questo che canto ‘While everybody's going to Mars / Everybody's going to Mars / I wanna stay here with you’”.
Asciutto e concentrato, Damiano David ha lasciato parlare il suo talento sconfinato. Nel segno della straordinaria credibilità e naturalezza, l’artista ha mostrato una crescita strabiliante. Timbro potente, carisma e grinta hanno fatto il resto. In tutti questi anni Damiano David ha portato in alto i colori dell’Italia e noi non potremmo che esserne più orgogliosi. Lunga carriera a Damiano sia da solista che con i Måneskin!
Ecco la scaletta del concerto di Damiano David all’Unipol Forum di Assago:
Prima atto
Born with a Brown. Heart
The First Time
Mysterious Girl
Voices
Cinnamon
Locked out of Heaven
Talk to Me
Nothing Breaks Like a Heart
Secondo atto
Perfect life
Sick of Myself
The Bruise
Tangerine
La nuova stella di Broadway con Cesare Cremonini
Terzo atto
Zombie Lady
Tango
Angel
Over
Mars
Encore
