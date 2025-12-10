56 Days, Dove Cameron nelle prime foto della serie tv

Prime immagini e data di debutto svelate da Amazon. Ecco gli scatti che ritraggono la fidanzata di Damiano David sul set della nuova serie definita un thriller erotico



Amazon ha finalmente tolto il velo su 56 Days, la nuova serie definita un thriller erotico, svelando non solo le prime immagini ufficiali ma anche la data in cui il pubblico potrà seguirla su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L’appuntamento è fissato per il 18 febbraio 2026, giorno in cui saranno disponibili contemporaneamente tutti gli episodi della serie, consentendo agli spettatori di immergersi subito nella tensione e nel mistero della storia. A guidare il cast ci sono Dove Cameron (da noi italiani conosciuta anche in quanto compagna di Damiano David) e Avan Jogia, protagonisti di una vicenda che mescola passione, ossessione e conseguenze pericolose.

In fondo a questo articolo potete guardare le immagini della serie tv condivise sui propri canali social da Prime Video nelle scorse ore.

La genesi della serie La serie televisiva si ispira al romanzo omonimo di Catherine Ryan Howard e porta sul piccolo schermo un intreccio carico di suspense. La sceneggiatura e la produzione sono affidate a Lisa Zwerling e Karyn Usher, mentre tra i produttori spiccano Atomic Monster di James Wan e Amazon MGM Studios. La partecipazione diretta di Catherine Ryan Howard come co-executive producer garantisce che l’adattamento rimanga fedele all’originale, rispettando la visione dell’autrice e il tono oscuro e ossessivo della storia. Approfondimento Obsession, Dove Cameron protagonista della nuova serie tv

Trama e sviluppo narrativo La vicenda della serie televisiva ruota attorno ai personaggi di Oliver e Ciara, interpretati da Avan Jogia e Dove Cameron. I due si incontrano per caso in un supermercato e tra loro scocca immediatamente una scintilla, dando inizio a un’intensa storia d’amore che, nel giro di cinquantasei giorni, sfocerà in eventi drammatici. Le indagini si intensificano quando gli investigatori arrivano all’appartamento di Oliver, trovando un cadavere non identificato e in stato di decomposizione. La narrazione alterna momenti ambientati in un’unica giornata cruciale a sequenze nel presente, dedicate al lavoro degli investigatori, costruendo un crescendo di tensione che accompagnerà lo spettatore fino alla rivelazione finale di colpevole e vittima. Approfondimento Grammy 2024, primo red carpet per Damiano David e Dove Cameron

Il cast e i personaggi secondari Oltre ai protagonisti, la serie 56 Days può contare su un cast solido e variegato. Karla Souza interpreta Lee Reardon, mentre Dorian Missick veste i panni di Karl Connolly. Accanto a loro, compare anche la fidanzata di Damiano David. Le immagini condivise nelle scorse ore da Amazon (scatti che potete guardare alla fine di questo articolo, dopo l'ultimo paragrafo) mostrano Cameron e Jogia insieme, così come momenti con Dorian Missick e Karla Souza, anticipando il clima intenso e intrigante che caratterizzerà la serie. Approfondimento Damiano David allo stadio con Dove Cameron: la lite con l'arbitro

Un’atmosfera tra erotismo e tensione 56 Days promette di tenere lo spettatore sulle spine fino all’ultimo episodio, quando sarà finalmente svelata la svolta mortale nella relazione tra i due protagonisti. La struttura narrativa, che alterna il passato e il presente, crea un ritmo serrato e costante, capace di mantenere alta la suspense. La collaborazione tra Zwerling, Usher e Catherine Ryan Howard assicura che la serie rispetti la profondità emotiva e il lato oscuro dell’attrazione presenti nel romanzo, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente, tra erotismo, mistero e ossessione. Approfondimento Damiano David si rilassa in Puglia con Dove Cameron