Ariana Grande divorzia dal marito Dalton Gomez dopo due anni

Il matrimonio tra Ariana Grande e Dalton Gomez è giunto ufficialmente al capolinea dopo due anni. Come riportato da TMZ, il 18 settembre la legale della popstar, Laura Wasser, ha depositato in un tribunale di Los Angeles l’istanza di divorzio dall'agente immobiliare per “differenze inconciliabili” . Alla richiesta ha fatto seguito subito dopo l'analoga istanza di Gomez. Secondo le indiscrezioni, già all’inizio dell’anno la coppia ha vissuto un periodo di crisi e una separazione di fatto , ora sfociati nella rottura definitiva. Tuttavia, i due non nutrirebbero rancore: “Sono stati davvero premurosi e rispettosi l’uno dell’altro in ogni fase di questo processo” ha dichiarato una fonte.

L'EPILOGO DELLA STORIA D'AMORE

Come riportato da CNN, Grande e Gomez hanno reso pubblica la relazione nel 2020 in occasione dell’uscita del brano Stuck With You, interpretato dalla popstar e da Justin Bieber. Nello stesso anno la coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale e nel 2021 ha celebrato le nozze in un’intima cerimonia nella villa di Montecito, in California, alla presenza di una ventina di invitati. Dopo due anni d'amore, da tempo circolavano però voci di crisi secondo le quali la vincitrice del Grammy avrebbe intrapreso una nuova relazione con Ethan Slater, compagno di set del film Wicked. Anche l’attore ha recentemente depositato l'istanza di divorzio dalla moglie Lilly Jay, la fidanzata dei tempi del college sposata nel 2018 e madre del piccolo Ezra, nato nel 2022. “Ariana non è una ragazza che supporta le altre ragazze. La mia famiglia è solo un effetto collaterale. Il fulcro della storia sono lei e Dalton Gomez” ha recentemente dichiarato Jay, che ha concluso amara: “Sono focalizzata su mio figlio e sto facendo del mio meglio per navigare dei riflettori che non avrei mai voluto e mai avevo avuto puntati su di me nella mia vita. Vi chiedo privacy e rispetto come individuo che non fa parte dello spettacolo e come mamma. Vi chiedo di essere lasciata in pace a ricostruire la mia vita e crescere il bambino bellissimo che ho dato alla luce l’anno scorso”.