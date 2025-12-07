Bublè in concerto in Vaticano: 'momento più importante della mia vita'

"Cari amici, la musica è come un ponte che ci conduce a Dio", che parte dalle note degli strumenti per arrivare alle ferite interiori del pubblico: 8mila persone invitate al Concerto Con i Poveri grazie alla collaborazione di Caritas Roma, Sant'Egidio, Circolo San Pietro, Ordine di Malta, Centro Astalli, ACLI, Comunità Giovanni XXIII e molte altre realtà che ogni giorno, silenziosamente, sostengono chi non ce la fa. Quando Michael Bublè è salito sul palco, l'Aula Paolo VI è esplosa in un applauso lungo e caldo.

L'artista non ha nascosto la sua emozione: "Questo è il momento più importante della mia vita e della mia carriera. Sono così grato", ha confidato. Da Feeling Good a L.O.V.E., dai classici natalizi come It's Beginning to Look a Lot Like Christmas e Silent Night fino al commovente omaggio a Duke Ellington, la sua voce è risuonata nell'acustica perfetta di Pierluigi Nervi limpida, potente, familiare dialogando con l'orchestra in un'armonia che accarezzava l'anima di chi era ad ascoltare. Il momento più intenso eè arrivato quando Bublè ha intonato l'Ave Maria in latino: un'esecuzione voluta personalmente dal Papa, impreziosita da un arrangiamento corale che fa vibrare l'intera Aula. Molti si asciugano le lacrime. Lui stesso appare trattenerle a fatica, e alla fine del brano confessa: "Non vorrei cantare da solo: questa è la nostra serata!".

Il Papa a Michael Bublè: "Il tuo italiano è fantastico!"

Papa Leone XIV ha stretto le mani agli artisti del Concerto con i Poveri, soffermandosi con particolare calore con il grande cantante canadese Michael Bublè, protagonista dell'edizione 2025. Un gesto semplice ma eloquente, "Michael Bublè, il tuo italiano è fantastico!", gli ha detto mentre l'artista, emozionato, si chinava per ringraziare. Attorno a loro, migliaia di volti segnati dalla vita: tremila persone fragili, ferite, provenienti da parrocchie, mense, dormitori, centri di accoglienza. Tutte riunite nell'Aula Paolo VI per una serata che non prometteva evasione, ma vera uguaglianza perché come ha spiegato il Papa, i "nostri guai" e le inquietudini che a volte assordano il cuore "non vanno soffocati nello stordimento delle distrazioni" e la musica non cancella le dissonanze dell'esistenza, ma "ci ricorda che siamo molto di più".

"La musica non ci distrae dai nostri guai: ci ricorda che non siamo solo questo"

Il Papa lo ripete più volte, come una nota centrale attorno a cui ruota tutta la serata: "La musica non ci distrae dai nostri guai: ci ricorda che non siamo solo questo". Nella mano stretta di un artista al Papa, il concerto con i poveri ha testimoniato ciò che vuole essere: una scala fra terra e cielo, fatta di note, di dignità, di umanità ritrovata. "Gesù è il canto d'amore di Dio per l'umanità. Ascoltiamolo. E cantiamolo con la nostra vita", ha aggiunto Leone. La sesta edizione del Concerto con i Poveri, nato "dal cuore di Papa Francesco", come ha ricordato Leone XIV, che ha portato la sua impronta personale perché per la prima volta un Papa ha partecipato di persona all'evento, che ha visto la direzione artistica di monsignor Marco Frisina, con il Coro della Diocesi di Roma e la Nova Opera Orchestra, e con il sostegno concreto dell'Elemosineria Apostolica del cardinale Konrad Krajewski.