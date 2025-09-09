Michael Bublé compie 50 anni, le sue 5 canzoni più belle

Nato in Canada il 9 settembre 1975, ha vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards oltre ad aver venduto circa 75 milioni di dischi. Con la sua voce baritonale calda e lo stile confidenziale è stato indicato come l’erede di Frank Sinatra

Michael Bublé compie 50 anni. Il cantante, attore e produttore discografico canadese è nato il 9 settembre 1975 a Burnaby. L’artista ha anche la cittadinanza italiana grazie alle origini del ramo materno. Il nonno, Demetrio Santagà, era originario di Sambughè (Treviso) e la nonna Iolanda era di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L’Aquila). Ad accorgersi del talento musicale di Michael (che voleva fare il giornalista) è stato proprio il nonno che per primo lo ha lanciato verso il pubblico canadese. Cresciuto sulle note di Ella Fitzgerald e Frank Sinatra, grazie alla voce baritonale e allo stile confidenziale è stato definito l’erede di The Voice. Crooner di fama mondiale, nel corso della carriera ha vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards, oltre ad aver venduto circa 75 milioni di dischi. Lo festeggiamo con le sue 5 canzoni più famose.

Home Home è il primo singolo estratto dal secondo album di Michael Bublé It’s Time nel 2005. Il brano è stato scritto dall’artista insieme ad Alan Chang e Amy Foster-Gillies ed è stato uno dei suoi maggiori successi nel mondo. La canzone è stata inoltre usata come colonna sonor del film The Wedding Date - L’amore ha il suo prezzo. Il testo racconta la malinconia che si prova quando si è separati dalla persona che si ama a causa di un viaggio o di una distanza fisica ed è stata scritta dal cantante mentre era in tournée in Italia. La canzone è stata dedicata alla fidanzata dell’epoca, l’attrice Debbie Timuss, ed è arrivata in cima alla classifica Billboard Adult Contemporary negli Stati Uniti. “Another aeroplane/Another sunny place/I’m lucky I know/But I wanna go home/Mmm, I got to go home/Let me go home/I’m just too far/From where you are/I wanna come home/And I feel just like/I’m living someone else's life/It’s like I just stepped outside/When everything was going right/And I know just why you could not/Come along with me/That this was not your dream/But you always believed in me” Leggi anche Musica in film e serie tv: quali sono le canzoni più utilizzate?

Everything Everything è il singolo che anticipa il terzo album di Michael Bublé, Call Me Irresponsible, ed è stato pubblicato nel 2007. Ha ottenuto un buon successo in Europa e in altri Paesi, arrivando alla prima posizione della classifica dei singoli più scaricati in Italia per due anni consecutivi, nel 2007 e nel 2008. Rispetto ai precedenti lavori, questo brano si discosta dallo stile tipico del cantante, orientato verso gli arrangiamenti per grandi orchestre, e punta a una svolta più pop. Anche questa canzone è ispirata a una ex fidanzata: l’attrice Emily Blunt, con cui ha avuto una relazione di tre anni. Il video alterna scene in cui si vede Bublé eseguire il brano, ad altre in cui il cantante tiene un casting per attori e intrattenitori in cui compaiono anche Woopy Goldberg e Bono. La canzone ha inoltre ottenuto una nomination ai Grammy. “You're a falling star, you're the get away car/You’re the line in the sand when I go too far/You’re the swimming pool, on an August day/And you're the perfect thing to say/And you play it coy, but it's kinda cute/Oh, when you smile at me you know exactly what you do/Baby don't pretend, that you don't know it's true/‘Cause you can see it when I look at you/And in this crazy life, and through these crazy times/It’s you, it's you, you make me sing/You’re every line, you're every word, you're everything” Vedi anche Jason Derulo e Michael Bublé, è uscito il videoclip di Spicy Margarita

Haven’t Met You Yet Haven’t Met You Yet è il singolo che ha anticipato il quarto album Crazy Love e che ha vintop un Juno Award come singolo dell’anno. Il video è stato girato in un supermercato Killarney Market di Vancouver. Nelle immagini, Bublé è a fare la spesa e vede una ragazza bionda che inizia a corteggiare in una sequenza di scene surreali, riuscendo alla fine a conquistarla. Intorno a loro tutti i dipendenti e gli avventori del negozio, danzano come se si trovassero in un musical. La giovane donna è interpretata dalla modella Luisana Lopilato, attuale moglie del cantante. “And I know someday that it'll all turn up/You’ll make me work so we can work to work it out/And I promise you kid that I'll give so much more than I get/I just haven't met you yet/I might have to wait/I’ll never give up/I guess it's half timing and the other half's luck/Wherever you are/Whenever it's right/You’ll come out of nowhere and into my life”. Leggi anche Le 15 migliori canzoni pop di sempre secondo Billboard. La classifica

It’s a beautiful day It’s a beautiful day è uscito a febbraio 2013 come anticipazione del sesto album To Be Loved. Al suo debutto musicale si è classificato 35esimo con 82mila copie vendute, e la settimana successiva ne ha vendute altre 83mila salendo di due posti in classifica. Il video musicale è stato girato sul set di Wisteria Lane, il quartiere in cui vivono le protagoniste della serie Tv Desperate Housewives. È una specie di anti canzone d’amore in cui il cantante si rallegra di essere stato lasciato e sostiene che il giorno in cui lei se ne è andata è il più bello della sua vita. “Hey hey hey/It’s a beautiful day and I can’t stop myself from smiling/If I’m drinking, then I’m buying/And I know there’s no denying/It’s a beautiful day, the sun is up, the music’s playing/And even if it started raining/You won’t hear this boy complaining/‘Cause I’m glad that you’re the one that got away/It’s a beautiful day/It’s my turn to fly, so girls, get in line/‘Cause I’m easy, no playing this guy like a fool/Now I’m alright/Might’ve had me caged before, but not tonight”. Vedi anche Michael Bublé, il cantante che fa sognare tra successi e swing