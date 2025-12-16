Perché le canzoni di Natale che ascoltiamo sono sempre le stesse?

Nella top 5 della classifica FIMI dei singoli uscita il 12 dicembre, c’erano ben 4 canzoni di Natale, decisamente in anticipo sui tempi. I nomi e i titoli sono sempre gli stessi: Mariah Carey, gli Wham! e Dean Martin, nonostante continuino a uscire nuovi pezzi a tema natalizio. Proviamo a spiegarvi perché in Italia e nel resto del mondo accade tutto questo