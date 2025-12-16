Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Perché le canzoni di Natale che ascoltiamo sono sempre le stesse?

Michele Boroni
©Getty

Nella top 5 della classifica FIMI dei singoli uscita il 12 dicembre, c’erano ben 4 canzoni di Natale, decisamente in anticipo sui tempi. I nomi e i titoli sono sempre gli stessi: Mariah Carey, gli Wham! e Dean Martin, nonostante continuino a uscire nuovi pezzi a tema natalizio. Proviamo a spiegarvi perché in Italia e nel resto del mondo accade tutto questo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ