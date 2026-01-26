Alta Moda a Parigi, la prima collezione di Jonathan Anderson Dior Haute Couture. FOTO
Il designer irlandese presenta le sue prime creazioni Couture di cui avevamo visto qualche anticipazione sui red carpet nei mesi passati. Una collezione gioiosa, ispirata a una primavera esuberante, applaudita da una prima fila ricca di grandi protagonisti della moda e dello spettacolo, che include Anna Wintour, Rihanna, Brigitte Macron, Jennifer Lawrence, Pierpaolo Piccioli e il leggendario stilista John Galliano
A cura di Vittoria Romagnuolo