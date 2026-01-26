Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alta Moda a Parigi, la prima collezione di Jonathan Anderson Dior Haute Couture. FOTO

Spettacolo fotogallery
13 foto
©Getty

Il designer irlandese presenta le sue prime creazioni Couture di cui avevamo visto qualche anticipazione sui red carpet nei mesi passati. Una collezione gioiosa, ispirata a una primavera esuberante, applaudita da una prima fila ricca di grandi protagonisti della moda e dello spettacolo, che include Anna Wintour, Rihanna, Brigitte Macron, Jennifer Lawrence, Pierpaolo Piccioli e il leggendario stilista John Galliano

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Paris Haute Couture Week, alle sfilate anche Mahmood e Teyana Taylor

Spettacolo

La capitale francese ospita l'Alta Moda per quattro giorni di presentazioni di collezioni da...

14 foto

The Paper, cast della serie con Sabrina Impacciatore da stasera su Sky

Serie TV

Il mokumentary targato Universal Television, ambientato nell'universo della serie cult dello show...

14 foto

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il miglior ristorante pendici Etna

TV Show sky uno

Chef Alessandro Borghese è andato alla ricerca del Miglior ristorante di cucina a km 0...

15 foto

Gomorra - Le Origini, compleanno con sparatoria. Foto dell'episodio 4

Serie TV sky atlantic

Venerdì 23 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è uscita la quarta puntata...

13 foto

Mischa Barton compie 40 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Cinema

L’attrice britannica, naturalizzata statunitense, è nata a Londra il 24 gennaio 1986. Tra i suoi...

14 foto
04 December 2025, Bavaria, Munich: Mischa Barton walks the red carpet at the "Mon Chéri Barbara Day" in the Munich Residenz. Photo: Felix Hörhager/dpa (Photo by Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images)

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Josh Safdie un regista in corsa: da Good Time a Marty Supreme

    Paolo Nizza

    Mahmood presenta un inedito alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi

    Musica

    Il 16 gennaio Mahmood ha pubblicato la canzone Le cose non dette, colonna sonora dell’omonimo...

    Bentornati al Sud, arriva il terzo film della saga con Siani e Bisio

    Cinema

    Finalmente è stato annunciato il ritorno della saga, che avrà Castellabate di nuovo al centro del...