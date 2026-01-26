2/13 ©Getty

Jonathan Anderson, tra i più stimati e prolifici stilisti contemporanei, era atteso con la Couture di Dior fin dai tempi della sua nomina a direttore creativo della Maison. L'irlandese, qui sorridente a fine sfilata, ha raccontato di aver potuto mostrare in anteprima la collezione a John Galliano, leggendario stilista di Dior nella stagione magica tra il 1996 e il 2011. Galliano gli ha portato in dono un mazzo di ciclamini rosa e una fetta di torta acquistata al supermercato, un omaggio semplice e simbolico.

Paris Fashion Week, Dior è giovane. Debutto da standing ovation per Jonathan Anderson