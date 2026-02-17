È morto Marzio Mazzanti, con gli Homo Sapiens vinse Sanremo nel 1977

Si è spento a 80 anni il fondatore e storico cantante dei celebri Homo Sapiens. Icona della musica italiana, ha segnato la storia del Festival di Sanremo e delle hit anni ’70. Oggi si svolgono i funerali a Fornacette, nella chiesa Regina Pacis

È morto a 80 anni Marzio Mazzanti, fondatore, cantante e bassista degli Homo Sapiens, gruppo pisano che nel 1977 vinse il Festival di Sanremo con 'Bella da morire'. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nell'ultimo periodo, oggi i funerali a Fornacette, nella chiesa Regina Pacis.

voce e anima degli homo sapiens

La band era nata nel '66, con il nome I Tarli, e dopo un lungo periodo di gavetta debuttò a Radio Montecarlo grazie al sostegno di Herbert Pagani. Con il nuovo nome arrivarono anche i primi importanti riscontri di pubblico e il successo si consolidò nel 1972 con 'Un'estate fa', cover italiana di 'Une belle histoire' di Michel Fugain con il testo di Franco Califano, cui fece seguito nel 1975 'Tornerai tornerò', brano che ha venduto 6 milioni di copie in tutto il mondo, è stato cantato in sei lingue e ha avuto decine di versioni. L'anno della consacrazione fu il '77: al Festival di Sanremo, ospitato per la prima volta al Teatro Ariston dopo ventisei anni nella storica sede del Casinò e trasmesso a colori, gli Homo Sapiens conquistarono la vittoria con 'Bella da morire', diventando il primo gruppo a imporsi nella storia della manifestazione, davanti ai Collage e ai Santo California. Negli anni '80 la band si sciolse per alcuni anni, per poi tornare a suonare insieme nel 1990. E Mazzanti ha continuato a far parte del gruppo fino alla fine. L'ultima apparizione televisiva è stata nel 2023 a 'I migliori anni' su Rai1.