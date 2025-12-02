Maxton Hall 3, fine delle riprese e prime foto dal set: cosa sapere

Il 1º dicembre Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato la fine delle riprese della terza e ultima stagione della serie tv teen drama Maxton Hall – Il mondo tra di noi, tratta dalla trilogia di romanzi della scrittrice tedesca Mona Kaster. Dopo la prima stagione tratta dal primo volume Save Me e la seconda stagione tratta dal secondo volume Save You, tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 dovrebbe quindi uscire il capitolo finale tratto dal terzo volume Save Us. Prime Video ha diffuso anche le prime foto dal set. Poco prima della première della seconda stagione, la giovane attrice Harriet Herbig-Matten, che interpreta la protagonista Ruby Bell, aveva chiamato l’attore Damian Hardung, che interpreta il protagonista James Beaufort. “Damien, non crederai a quello che è appena successo”, gli aveva detto. “Maxton Hall tornerà per la terza stagione”. Nel video di annuncio, Herbig-Matten aveva poi invitato gli spettatori “un’ultima volta a scuola”. Si presuppone che nella serie ambientata in Inghilterra torneranno anche gli altri membri del cast principale, come Sonja Weißer nel ruolo di Lydia Beaufort, Eidin Jalali nel ruolo di Graham Sutton, Justus Riesner nel ruolo di Alastair Ellington, Andrea Guo nel ruolo di Lin Wang e Runa Greiner nel ruolo di Ember Bell. “Avevamo una proprietà intellettuale fantastica, è stata realizzata in modo brillante, abbiamo avuto un team fantastico, e non solo i due attori principali, che sono eccezionali, ma anche gli altri. Tutti sono stati davvero fantastici, e questo ha reso questa serie un vero e proprio unicorno. La buona notizia è che abbiamo tre stagioni”, aveva dichiarato a Deadline nel settembre 2024 Christoph Schneider, Country Director di Prime Video Germania e Austria. Sulla seconda stagione, aveva aggiunto: “È stata girata in un castello vicino ad Hannover, che ormai non è più segreto. È stato davvero impegnativo girare la seconda stagione, perché ogni giorno c’erano tantissimi fan che cercavano di scattare foto, ma la trama era top secret, quindi è stata davvero una sfida per la squadra”.