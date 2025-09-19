Con gli impegni di Lola Tung (Belly) che non si concluderanno prima del 2026, la produzione inizierà con ogni probabilità il prossimo anno
L'estate nei tuoi occhi si è ufficialmente conclusa e la sua creatrice, Jenny Han, sta finalmente dando qualche risposta. L'ultimo episodio, in streaming da mercoledì 17 settembre, si è concluso con Cornad e Belly tornati insieme, e con Jeremiah molto vicino a Denise. Il vero colpo di scena, tuttavia, è stato l'annuncio di un film che proseguirà la storia. Ma perché, allora, sono circolate in rete foto di Jeremiah e Belly?
Le scene di Belly e Jeremiah a Parigi
Intervistata da Variety, Jenny Han ha confermato di aver girato a Parigi alcune scene con Jeremiah e Belly solo per confondere i fan. "Sì, avevo paura che, se non lo avessero mai visto lì, il finale sarebbe sembrato scontato".
Quando uscirà il film
Prime Video non ha ancora annunciato una data d'uscita per il film L'estate nei tuoi occhi. Parlando con TODAY il giorno dopo il finale della terza stagione, Jenny Han ha confermato che è "ancora un po' presto per dire" quando arriverà. Ma, insieme allo co-showrunner Sarah Kucserka, ha terminato una prima bozza.
Per quanto riguarda le tempistiche, Han ha spiegato che ci vorrà del tempo per completare la sceneggiatura e organizzare il cast, già impegnato in altri progetti. "Non sappiamo quando uscirà, ma sicuramente non l'anno prossimo".
Secondo IMDb, i prossimi progetti di Lola Tung (Belly) includono gli horror Forbidden Fruits (con Lili Reinhart e Victoria Pedretti) e The Young People di Osgood Perkins. Sembra che la produzione di Forbidden Fruits sia terminata, ma The Young People è ancora in pre-produzione. Christopher Briney, invece, sembra essere piuttosto libero. Quindi, con una bozza della sceneggiatura pronta e il programma di Tung che probabilmente si chiarirà nel 2026, la produzione del film potrebbe iniziare l'anno prossimo (con uscita nel 2027).
