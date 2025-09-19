L'estate nei tuoi occhi si è ufficialmente conclusa e la sua creatrice, Jenny Han, sta finalmente dando qualche risposta. L'ultimo episodio, in streaming da mercoledì 17 settembre, si è concluso con Cornad e Belly tornati insieme, e con Jeremiah molto vicino a Denise. Il vero colpo di scena, tuttavia, è stato l'annuncio di un film che proseguirà la storia. Ma perché, allora, sono circolate in rete foto di Jeremiah e Belly?

Le scene di Belly e Jeremiah a Parigi

Intervistata da Variety, Jenny Han ha confermato di aver girato a Parigi alcune scene con Jeremiah e Belly solo per confondere i fan. "Sì, avevo paura che, se non lo avessero mai visto lì, il finale sarebbe sembrato scontato".