L'estate nei tuoi occhi 3, stasera l'ultima puntata: i meme

Dall'indecisione per Cornad al tifo per Belly, passando per le lacrime di Jeremiah, la serie tv teen è stato oggetto di migliaia di meme

Poche serie tv hanno creato schieramenti tanto "combattivi". Quando si parla di L'estate nei tuoi occhi, non si può fare a meno di chiederlo: team Conrad o team Jeremiah? Una rivalità, questa, raccontata bene dai meme. Che, per la verità, "prendono di mira" un po' tutti i personaggi. La (non) simpatia per Jeremiah Jerermiah Fisher non gode di troppa simpatia (tanto che, ad un certo punto, è dovuta intervenire la produzione per fermare gli attacchi all'attore che lo interpreta). Molti meme, dunque, riguardano proprio lui. "L'estate nei tuoi occhi è una storia dell'orrore su quando hai vent'anni e sei intrappolato in un triangolo amoroso con le persone che ti piacevano quando ne avevi 16", si legge online.

Facendo leva sulle (tante) lacrime versate da Jeremiah nel corso della terza stagione, un utente scrive: "Quando ordino il cibo ma hanno scordato la salsa e ora la mia giornata è rovinata"

"Quando sono il terzo incomodo tra la mia migliore amica e il suo fidanzato, ma ho fame"

"Io quando vedo Jeremiah con Belly"

"Quando tuo padre rivuole indietro il suo Bancomat" (una scena reale: ad un certo punto, Adam blocca davvero i conti a Jeremiah)

Le espressioni di Jeremiah Fisher sono state abbondantemente "memizzate", dunque: su Instagram ci sono intere raccolte, con centinaia di commenti.

Il team Conrad Il team Conrad Fisher è numerosissimo. E, i tanti meme dedicati a Chris Briney, sono frutto di questo tifo. Alcuni in modo piuttosto esplicito.

"Io mentre guardo l'ennesimo episodio in cui Connie viene preso in giro per avere dei sentimenti".

"Conrad per l'intera stagione".

"POV: Vedi Conrad comprare il volo per Parigi".

"Io che applaudo me stessa per aver finalmente avuto una celebrity crush che non supera i 40 anni" (sì, Chris Briney alias Conrad Fisher ha conquistato molti cuori!).

L'indecisione di Belly L'eterna indecisione di Belly tra Conrad e Jeremiah (ma c'è pure Benito da considerare, ora) è un altro degli aspetti più "memizzati" de L'estate nei tuoi occhi.

"Io il 17 settembre se questa ragazza scegliere se stessa anziché Conrad".