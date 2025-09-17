Esplora tutte le offerte Sky
L'estate nei tuoi occhi 3, stasera l'ultima puntata: i meme più divertenti online

Serie TV
Dall'indecisione per Cornad al tifo per Belly, passando per le lacrime di Jeremiah, la serie tv teen è stato oggetto di migliaia di meme

Poche serie tv hanno creato schieramenti tanto "combattivi". Quando si parla di L'estate nei tuoi occhi, non si può fare a meno di chiederlo: team Conrad o team Jeremiah? Una rivalità, questa, raccontata bene dai meme. Che, per la verità, "prendono di mira" un po' tutti i personaggi.

La (non) simpatia per Jeremiah

Jerermiah Fisher non gode di troppa simpatia (tanto che, ad un certo punto, è dovuta intervenire la produzione per fermare gli attacchi all'attore che lo interpreta). Molti meme, dunque, riguardano proprio lui. 

 

"L'estate nei tuoi occhi è una storia dell'orrore su quando hai vent'anni e sei intrappolato in un triangolo amoroso con le persone che ti piacevano quando ne avevi 16", si legge online.

Facendo leva sulle (tante) lacrime versate da Jeremiah nel corso della terza stagione, un utente scrive: "Quando ordino il cibo ma hanno scordato la salsa e ora la mia giornata è rovinata"

"Quando sono il terzo incomodo tra la mia migliore amica e il suo fidanzato, ma ho fame"

@robinnarc #TSITP he was going through it this ep #thesummeriturnedpretty #TEAMCONRAD #robinnarc #memes ♬ original sound - rob¡nnarc

"Io quando vedo Jeremiah con Belly"

@connie.baby09 #september #thesummeriturnedpretty #conradfisher #Meme #MemeCut ♬ 1+1=2 - B. Nasty

"Quando tuo padre rivuole indietro il suo Bancomat" (una scena reale: ad un certo punto, Adam blocca davvero i conti a Jeremiah)

Le espressioni di Jeremiah Fisher sono state abbondantemente "memizzate", dunque: su Instagram ci sono intere raccolte, con centinaia di commenti.

Il team Conrad

Il team Conrad Fisher è numerosissimo. E, i tanti meme dedicati a Chris Briney, sono frutto di questo tifo. Alcuni in modo piuttosto esplicito.

@magdalapuch Like girl, GET IT #thesummeriturnedpretty #conradfisher #tsitp #bellyconklin #bellyandconrad ♬ original sound - spotifyxzy

"Io mentre guardo l'ennesimo episodio in cui Connie viene preso in giro per avere dei sentimenti".

@fantasizewithfiction He better not be😠👊 ##thesummeriturnedpretty##tsitpseason3episode10##conradfisher##teamconrad##memeedit ♬ original sound - carlo

"Conrad per l'intera stagione".

@corrinemooree To be loved is to be KNOWN 👏🏻 #thesummeriturnedpretty #conradfisher #bonrad #tsitpseason3 #CapCut ♬ original sound - ❤️ 💕 ❤️ Tonna ❤️ 💕 ❤️

"POV: Vedi Conrad comprare il volo per Parigi".

@kacie0berg Current mood. #tsitp #bonrad #thesummeriturnedpretty #Meme #MemeCut ♬ original sound - socal_wrestling_associat

"Io che applaudo me stessa per aver finalmente avuto una celebrity crush che non supera i 40 anni" (sì, Chris Briney alias Conrad Fisher ha conquistato molti cuori!).

@kacie0berg Current mood. #tsitp #bonrad #thesummeriturnedpretty #Meme #MemeCut ♬ original sound - socal_wrestling_associat

L'indecisione di Belly

L'eterna indecisione di Belly tra Conrad e Jeremiah (ma c'è pure Benito da considerare, ora) è un altro degli aspetti più "memizzati" de L'estate nei tuoi occhi.

@fadsounds Honestly hate her, most narcissistic selfish character I think ever on film or television #Meme #MemeCut #thesummeriturnedpretty #tsitp #fyp ♬ tsitp intro - ashyrami

"Io il 17 settembre se questa ragazza scegliere se stessa anziché Conrad".

@theconsheridan Potentially generational headloss #Meme #MemeCut #thesummeriturnedpretty #bellyconklin #conradfisher #paris #TSITP #fyp #foryou ♬ original sound - jambuckett_capcut

"Belly ogni estate perché sa di voler essere la fidanzata di Conrad ma bacerà suo fratello".

