L'estate nei tuoi occhi 3, chi è Fernando Cattori (volto di Benito)

Il personaggio di Benito viene introdotto nell'episodio 9 della terza stagione di L'estate nei tuoi occhi , quando Belly arriva a Parigi dopo aver mandato all'aria il matrimonio con Jeremiah (a causa, ovviamente, di Conrad ). Poco prima del volo che l'avrebbe riportata a casa, il suo zaino viene rubato. E, mentre cerca di recuperare la borsa tramite il suo AirTag in giro per la città, finisce in un club che richiede una password per entrare. Poiché non conosce la parola in codice, viene respinta. A farla entrare ci pensa Gemma, che Belly salva dalle molestie di un uomo. Le due sembrano legare fin da subito, tanto che Gemma la introduce ai suoi amici. Tra cui c'è, per l'appunto, Benito. Sarà proprio lui a convincere Belly a non salire sull'aereo, e a restare a Parigi.

L'estate nei tuoi occhi 3, disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), è tra le serie tv del momento. Ma se fino a ieri sul web si parlava solo del triangolo amoroso tra Belly, Conrad e Jeremiah , oggi c'è un altro protagonista che fa parlare di sé: Fernando Cattori, volto di Benito.

Chi è Fernando Cattori

Stando alla sua scheda su IMDb, Fernando Cattori ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 2024 interpretando Gerardo in Untamed Royals, per poi vestire i panni di Carlos Joven in With You in the Future.

Così si legge nel comunicato stampa di Prime Video: "All'inizio del 2025, Fernando Cattori ha presentato in anteprima il lungometraggio Contigo en el Futuro (With You in the Future) su Prime Video. Come attore, ha recitato in Príncipes Salvajes (Untamed Royals) di Beto Hinojosa per Netflix, Ceremonia di Dan Chávez (presentato in anteprima al Guadalajara International Film Festival) e La Liberación di Alejandra Márquez Abella per Prime Video, spaziando con disinvoltura tra generi e toni. Come regista, è stato nominato per un Latin Grammy nel 2024 per il cortometraggio musicale Nacimos Llorando e ha creato Recuérdame Viviendo (Ricordati di me vivo), la campagna pubblicitaria più vista in Messico nel 2024".

Cattori ha studiato recitazione alla NYFA, alla Yale Drama School e a CasaAzul, quando era adolescente, e ha conseguito una laurea in Comunicazione presso l'Universidad Iberoamericana. Attualmente, sta lavorando alla regia del suo primo lungometraggio.