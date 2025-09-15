Fenomeno L'estate nei tuoi occhi, le teorie dei fan sul finale

Come finisce L'estate nei tuoi occhi, è scritto nei romanzi di Jenny Han. O forse no? Del resto, libri e serie tv non sono del tutto uguali. E, gli sceneggiatori, potrebbero essersi presi qualche libertà. Specialmente sul finale di quella che, di fatto, è una delle serie tv teen più amate di sempre (l'episodio finale arriverà in streaming su Prime Video mercoledì 17 settembre, e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Le teorie dei fan, tra morti e matrimoni

Quando si parla di L'estate nei tuoi occhi, non si può non parlare della rivalità tra Jeremiah e Conrad: quale dei due fratelli avrà il cuore di Belly, questa volta per sempre? A seconda che si appartenga ad un team o ad un altro, ci si immagina un finale. Anzi: ci si convince che, la serie tv, non possa che finire così. Del resto (SPOILER), nel libro Belly sceglie veramente uno dei due. E lo sposa. Tuttavia, il poster promozionale della stagione in corso e alcuni leak delle scene conclusive paiono suggerire qualcosa di diverso. Da nessuna parte si vede Belly con l'abito da sposa scelto con Taylor, e non si vedono neppure Jeremiah e Conrad con vestiti adatti ad uno sposo. Quale matrimonio si celebrerà, dunque? Sì, un matrimonio ci sarà: una delle scene più famose in rete mostra Laurel (mamma di Belly) e Adam (padre di Conrad e Jeremiah) felici a un matrimonio. I fan ne sono certi: a sposarsi sarà Steven, fratello di Belly, con Taylor.

Che fine faranno, invece, Jeremiah e Conrad? Molti fan credono che Conrad sia malato terminale. Le loro prove? Per tutta la stagione, si tocca il petto. E, a un certo punto, dice che le malattie cardiache sono ereditarie nella sua famiglia. E non è neppure, Conrad, l'unico personaggio che i fan danno per spacciato. Nell'episodio 10 della terza stagione, c'è una scena in cui John (il padre di Belly) si massaggia il petto e si lamenta del bruciore di stomaco. In genere, scene così anticipano un problema serio di salute (altrimenti perché includerle?). "Il padre di Belly avrà un infarto nell'episodio finale e Belly si rivolgerà a Conrad perché sa che sta studiando la situazione. Questo è ciò che la riporterà a casa e permetterà loro di riunirsi definitivamente", si legge tra i commenti dei fan su TikTok. Una teoria, questa, che non sembra poi così strampalata.