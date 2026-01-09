Jackass, un nuovo film in arrivo a giugno 2026

DALLA SERIE AI FILM

Nata nel 2000 su MTV, la serie tv Jackass si è trasformata nel 2002 nel primo capitolo del franchise cinematografico, Jackass: The Movie, seguito nel 2006 da Jackass Number Two, nel 2010 da Jackass 3D e nel 2022 da Jackass Forever. Nell’ultimo capitolo uscito, Johnny Knoxville aveva avuto a che fare con un toro infuriato, Danger Ehren ricoperto di miele aveva affrontato un orso nero e Steve-O si era ritrovato i genitali ricoperti di bombi. In particolare, nella scena di fronte alla carica del toro in carica, l'animale aveva ribaltato Knoxville, che aveva roteato in aria prima di atterrare sulla testa. In quell'occasione aveva riportato sia la frattura di un polso e di alcune costole, sia una commozione cerebrale che gli aveva lasciato alcuni danni. Si era ripreso nei mesi successivi, anche con una terapia di antidepressivi. Tuttavia, come aveva dichiarato al Guardian nel 2022, quel contatto ravvicinato con la morte non aveva cambiato la sua prospettiva sulla vita. "Sapevo che, prima di iniziare questo film, sarebbe stata l'ultima volta che avrei fatto grandi acrobazie. Non sapevo che mi sarei fatto così male, ma me la sono cercata. Non ho nulla di cui lamentarmi, solo cose per cui essere grato", aveva dichiarato. "C'è un rischio", aveva proseguito, perché le acrobazie "sconvolgono tutti. Durante le riprese, sono preoccupati, e per una buona ragione. Ma, in fin dei conti, è quello che faccio. E ci sono molte persone che fanno lavori pericolosi. Riesci a immaginare come si senta la moglie di un poliziotto? O di un pompiere? Sono solo uno stuntman mediocre". Il cast includeva anche nuovi volti come Zach Holmes, Sean “Poopies” McInerney, Jasper Dolphin, Eric Manaka e Rachel Wolfson.