Francesco Lettieri: l’architetto invisibile delle emozioni visive

Ha dato un volto al mistero di Liberato, ha riscritto l’immaginario visivo di Napoli e oggi racconta il suo rapporto con la nostalgia, la sorpresa dei luoghi, la musica e il cinema. In questa intervista esclusiva, Francesco Lettieri si svela: dai videoclip diventati culto ai progetti futuri (quattro film in cantiere), senza mai rinunciare alla sua poetica dell’invisibilità