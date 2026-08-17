Il dio dell’amore in prima tv stasera su Sky. La recensione del film

Rimettere Ovidio in circolazione, oggi, poteva finire malissimo. Poteva essere una spiritosaggine da salotto colto, una di quelle idee che si ammirano per educazione e si dimenticano appena usciti dalla sala. Il dio dell’amore, invece, compie una piccola magia: prende un congegno letterario ad alto rischio di manierismo e lo trasforma in una commedia romantica italiana, vibrante, ironica, umanissima, che gira per Roma e per le fragilità dei suoi personaggi con una grazia sempre più rara nel nostro cinema.

Francesco Lagi, che firma il film insieme a Enrico Audenino, non cerca di nobilitare il genere: lo tratta con rispetto, leggerezza e intelligenza. E già questa, in Italia, è quasi una notizia.

Dopo l’uscita nelle sale dello scorso marzo, il film torna ora davanti al pubblico: lunedì 17 agosto alle 21:15 sarà trasmesso in prima TV su Sky Cinema Uno, oltre a essere disponibile in streaming su NOW e on demand su Sky, anche in 4K per i clienti abilitati. Per i clienti Sky da più di tre anni è prevista inoltre l’anteprima on demand con Primissime, nell’ambito di Sky Extra.

Nel frattempo Il dio dell’amore ha aggiunto due riconoscimenti importanti al proprio curriculum: ai Globi d’oro 2026 ha vinto come Migliore Commedia e per la Migliore Colonna Sonora, firmata da Stefano Bollani. Due premi che, per una volta, sembrano mettere d’accordo il dio dell’amore e quello del cinema.