Locarno Film Festival 2026: cosa ricorderemo

Chi era a Locarno spesso nei giorni del festival si è imbattuto in un manifesto a fondo bianco: una scritta nera recitava “NO alla guerra”, una rossa “Sì alla neutralità della Svizzera”. Il fascino, tutt’altro che discreto, del ripudio dichiarato della guerra ha da sempre ripercussioni in molti ambiti della società elvetica, Cinema compreso. Gli svizzeri hanno accolto, più di altri, le vittime dei Balcani e, anche grazie alla loro tradizione di neutralità, vantano da anni una fiorente attività documentaristica di carattere geopolitico. Quest’anno ne hanno presentati tre di particolare rilievo.

Il primo è stato realizzato da Dino Hodic, esule arrivato in Svizzera con la famiglia all’età di quattro anni e tornato a Srebrenica per girare “Nessuno vi farà del Male”, finanziato dalla televisione di Stato. Il titolo riprende la frase che spesso si sente nei video girati prima della carneficina. Nel tentativo di ricostruire la propria identità familiare Hodic intreccia la sua storia con quella di Hasan, uno dei pochi sopravvissuti che, oltre a mostrare materiale inedito da lui stesso girato in quei giorni, racconta dei venti chilometri percorsi con il fratello morto sulle spalle pur di dargli una degna sepoltura. Scoprirà poi di essere stato ripreso, grazie alle immagini acquisite dalla Corte internazionale per formulare accuse circostanziate. Toccante, a dir poco. La Sala ha sussultato, Dino è salito sul palco a raccogliere gli applausi e poi si è usciti in silenzio.

Nel secondo caso, uno dei principali documentaristi elvetici, Nicolas Waldinoff, ci ha accompagnati in un lato meno conosciuto della tragedia di Gaza con “Who Is Still Alive”. Nei giorni immediatamente successivi al 7 ottobre ad alcuni abitanti più abbienti veniva offerta, previo grosso esborso, la possibilità di lasciare la Striscia attraverso Rafah, passaggio che sarebbe stato poi chiuso. Ad una sola condizione: non poter portare via nulla. Un’ora, forse due, per mettere la propria vita in valigia. Per sempre. Waldinoff ne raduna alcuni in uno studio in Austria, dove, in una sorta di kammerspiel, ognuno racconta a turno la propria parte di Striscia, che il regista divide e ricostruisce simbolicamente in quattro sezioni disegnate sul pavimento. Di tanto in tanto scorrono le immagini televisive e qualcuno assiste ammutolito dopo aver riconosciuto la propria casa, abitata per anni, rasa al suolo in pochi secondi. Tutti sanno che il palazzo del Pasha, simbolo dell’impero ottomano che ha controllato la zona per secoli, non verrà probabilmente mai ricostruito, così come le loro case, le loro scuole. Resta il mare: quello, a differenza di tutto il resto, sopravviverà. Inevitabile, a questo punto, la candidatura svizzera all’Oscar internazionale.

Nessuno vi farà del male