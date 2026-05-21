Introduzione
A poche settimane dal grande evento Marra Block Party, il rapper arriverà al cinema con il docufilm King Marracash per la regia di Pippo Mezzapesa. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche per tre giorni: dal 25 al 27 maggio. All'interno testimonianze di Deleterio, Elodie, Guè, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati
Quello che devi sapere
King Marracash, il film
King Marracash è la pellicola che ripercorre l’ultimo incredibile anno del rapper: dal grande tour negli stadi al Marra Block Party nel suo quartiere, la Barona. Spazio anche a riflessioni sulla sua vita.
Il regista
Dietro la macchina da presa Pippo Mezzapesa. Il regista ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi. Nel corso della carriera Pippo Mezzapesa ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un David di Donatello per il Miglior cortometraggio per Zinanà e un Nastro d'argento al Miglior cortometraggio per Settanta.
Quando esce
La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematograofiche italiane tra pochi giorni, più precisamente lunedì 25 maggio 2026.
Quanti giorni nelle sale
Il docufilm sarà nelle sale come evento speciale. La pellicola sarà in proiezione per tre giorni: il 25, il 26 e il 27 maggio 2026. Marracash è tra i protagonisti assoluti della scena musicale, tra i suoi lavori più acclamati troviamo la trilogia composta dagli album Persona, Noi, loro, gli altri ed È finita la pace. Per quanto riguarda i singoli, citiamo In radio, Crazy Love, Importante e Gli sbandati hanno perso.
La trama
Un lungo viaggio tra luci e ombre nella vita del rapper. Questa la sinossi ufficiale della pellicola: “Racconta il percorso dall’artista, dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo e la stasi, la luce e il buio, la forza e la fragilità. Il docufilm porta lo spettatore nei luoghi d’infanzia di Marracash, tra i casermoni della Barona, dove è cresciuto, nel cuore duro della periferia di Milano, per poi viaggiare in Sicilia con la sua famiglia. Attraverso un racconto intimo lungo un anno passato in straordinaria prossimità con l’artista, vengono mostrati la quotidianità, gli amici, i collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e l’amore. Si tratta della chiusura di un cerchio dopo la trilogia di un album che lo ha definitivamente consacrato come artista di punta della scena musicale italiana. Il viaggio culmina con la restituzione del debito originario: un Block Party, un vero e proprio concerto da regalare al suo quartiere. Un atto dovuto e, al tempo stesso, una forma di profondo riscatto per chi viene dalla 'periferia di tutto'. Perché, come emergerà dal film, è possibile cambiare una storia già scritta e farne rap, ma è eccezionale diventare il King assoluto del rap”.
Gli ospiti
Il lavoro potrà contare sui contributi di numerose persone che hanno condiviso il percorso dell’artista: Deleterio, Elodie, Guè, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati.
Il Marra Block Party
Ad aprile il rapper è stato protagonista del Marra Block Party. Dopo il grande appuntamento live, l'artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “L’abbiamo fatto davvero! Abbiamo trasformato una strada in un luogo d’incontro, di musica, di festa, di orgoglio e di solidarietà. Questo è l’Hip Hop per quanto mi riguarda. Grazie a chi mi ha aiutato a realizzare questo sogno che avevo da anni”.
Marracash, il tour negli stadi
Nel 2025 Marracash è divenuto il primo rapper a realizzare un tour negli stadi davanti a centinaia di migliaia di spettatori. Dopo la chiusura della tournée, l’artista ha dichiarato: “Mi manca in maniera esistenziale. Tutti i miei dubbi, le mie incertezze, le cose della vita che non capisco, spariscono quando inizia un tour. Tutto acquista un senso”. In seguito, il rapper è stato protagonista di una serie di concerti nei palazzetti. Il 12 e il 13 settembre Marracash e Guè saranno all’Ippodromo Snai San Siro per celebre i dieci anni del joint album Santeria.