Ambientato a Roma, il film Il protagonista segue Giancarlo Mangiapane, un attore trentenne che cerca con determinazione di farsi spazio nel panorama cinematografico, ma si scontra con una carriera ancora priva di risultati concreti e di occasioni davvero decisive. Questa condizione di attesa e insoddisfazione professionale alimenta in lui una crescente frustrazione, che finisce per riflettersi anche nella vita di tutti i giorni, dove il confine tra ciò che è reale e ciò che è interpretato comincia lentamente a diventare meno definito. Giancarlo tende così a vivere le situazioni quotidiane come se fossero parte di una rappresentazione, assumendo atteggiamenti e identità differenti anche fuori dall’ambito lavorativo, fino a trasformare la sua esistenza in una sorta di continua messa in scena.

Un punto di svolta si profila quando gli viene proposto un provino importante per il ruolo principale nel film Clochard, un biopic dedicato a Gustavo Noradin, noto ballerino di tip-tap degli anni Cinquanta la cui carriera è stata segnata da una difficile parabola personale. L’opportunità assume per lui un valore centrale e lo porta a concentrarsi in modo sempre più totalizzante sul personaggio da interpretare, mentre la presenza di un altro candidato vicino a lui introduce una dinamica di confronto che aumenta la tensione. In questo contesto, tra prove impegnative, relazioni personali delicate e un ambiente professionale esigente, la stabilità interiore del protagonista inizia progressivamente a incrinarsi.

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