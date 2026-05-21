Il protagonista, trama e cast del film con Pierluigi Gigante che esce oggi al cinemaCinema
Introduzione
Arriva al cinema a partire da oggi, giovedì 21 maggio 2026, Il protagonista, l’esordio di Fabrizio Benvenuto tra crisi identitaria e confini sfumati della recitazione.
Un'opera drammatica che affronta il tema della recitazione come esperienza totalizzante, capace di sovrapporre e confondere i piani della realtà e della finzione.
Ambientato a Roma, il film segue un giovane interprete alle prese con il desiderio di affermazione professionale e con una progressiva destabilizzazione del proprio senso di identità, in una narrazione che riflette sul rapporto tra vita vissuta e interpretazione scenica.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Il protagonista, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola del video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Ambientato a Roma, il film Il protagonista segue Giancarlo Mangiapane, un attore trentenne che cerca con determinazione di farsi spazio nel panorama cinematografico, ma si scontra con una carriera ancora priva di risultati concreti e di occasioni davvero decisive. Questa condizione di attesa e insoddisfazione professionale alimenta in lui una crescente frustrazione, che finisce per riflettersi anche nella vita di tutti i giorni, dove il confine tra ciò che è reale e ciò che è interpretato comincia lentamente a diventare meno definito. Giancarlo tende così a vivere le situazioni quotidiane come se fossero parte di una rappresentazione, assumendo atteggiamenti e identità differenti anche fuori dall’ambito lavorativo, fino a trasformare la sua esistenza in una sorta di continua messa in scena.
Un punto di svolta si profila quando gli viene proposto un provino importante per il ruolo principale nel film Clochard, un biopic dedicato a Gustavo Noradin, noto ballerino di tip-tap degli anni Cinquanta la cui carriera è stata segnata da una difficile parabola personale. L’opportunità assume per lui un valore centrale e lo porta a concentrarsi in modo sempre più totalizzante sul personaggio da interpretare, mentre la presenza di un altro candidato vicino a lui introduce una dinamica di confronto che aumenta la tensione. In questo contesto, tra prove impegnative, relazioni personali delicate e un ambiente professionale esigente, la stabilità interiore del protagonista inizia progressivamente a incrinarsi.
Cast e personaggi
Il ruolo di Giancarlo Mangiapane nel film Il protagonista è interpretato da Pierluigi Gigante, affiancato da Alessio Lapice, Morena Gentile e Adriano Giannini, che contribuiscono a delineare il nucleo principale delle relazioni narrative.
Nel cast figurano inoltre Elisabetta Ventura, Anna Redi, Ermanno De Biagi, Pierfrancesco Nacca, Josafat Vagni e Matteo Amaturo, insieme a Natalia Magni nel ruolo della madre di Cecilia, Pierfrancesco Nacca nel ruolo del concierge e Francesca Solombrino nei panni dell’assistente casting, componendo un insieme di figure che orbitano attorno al percorso del protagonista e alle dinamiche del mondo dei provini.
L’esordio di Fabrizio Benvenuto e la produzione
Il protagonista rappresenta il primo lungometraggio diretto da Fabrizio Benvenuto, che firma anche la sceneggiatura, segnando così il suo esordio nella regia cinematografica. Il film, prodotto da MG Production e distribuito da Emozioni Distribuzione, è stato presentato in Concorso al Torino Film Festival 2025, collocandosi nel circuito dei festival internazionali come opera d’esordio.
Le riprese si sono svolte tra Roma, Vignanello e Passo Corese, nella località di Fara Sabina, mentre il comparto tecnico vede la fotografia di Sebastian Bonolis, il montaggio di Stefano Mattacchione e le musiche originali di Antonio Magliarella. La durata complessiva dell’opera è di 95 minuti.