Mi Ami Festival 2026, tutto ciò che c'è da sapere

Introduzione
Il MI AMI Festival taglia il traguardo del ventesimo anniversario con la sua edizione più ambiziosa di sempre: quattro giorni all'Idroscalo di Milano, cinque palchi e oltre ottanta concerti dal vivo. Dal 21 al 24 maggio 2026, la rassegna ideata da Stefano Bottura e Carlo Pastore conferma la propria identità indipendente, portando sul palco nomi consolidati della scena italiana e nuove voci emergenti, insieme a ospiti internazionali da quattro continenti
Quello che devi sapere
Gli inizi
Nato nel 2005 come piccola scommessa sulla musica indipendente italiana, il MI AMI è diventato nel corso di due decenni uno degli appuntamenti più attesi della primavera milanese. La formula è rimasta invariata: nessuna logica di mercato, solo artisti con una propria identità e un pubblico che condivide la stessa passione.
La location
La manifestazione si svolge all'Idroscalo di Segrate, in Via Circonvallazione Idroscalo 29. Uno spazio che negli anni si è trasformato in un parco affacciato su un grande lago artificiale, capace di ospitare decine di migliaia di persone in un'atmosfera che mescola concerto e festa all'aperto.
Numeri da record
Questa ventesima edizione porta con sé cinque palchi attivi e oltre ottanta spettacoli distribuiti nell'arco dei quattro giorni. Non era mai successo prima, e la cifra dice molto sulla crescita di un festival che non ha mai inseguito le grandi produzioni ma ha saputo costruire un pubblico fedele anno dopo anno.
La direzione artistica
Il festival è ideato e diretto da Stefano Bottura e Carlo Pastore, con l'organizzazione affidata a Better Days. I due direttori artistici hanno sempre privilegiato la coerenza estetica rispetto alla visibilità commerciale, costruendo edizioni che riflettono uno stato d'animo prima ancora che una lineup.
La lineup
Giovedì 21 maggio saliranno sul palco Maria Antonietta & Colombre, i Ministri, Brucherò nei Pascoli, Les Votives e Satantango, dopo l'apertura del rapper Pepeta insieme alla sua live band The Dream Team. Venerdì 22 la scena sarà tutta di La Niña, Mecna e Dutch Nazari, ma andrà in scena anche l'unica data estiva dei Silent Bob & Sick Budd. L'attesa maggiore è però per Salmo e Cosmo. Domenica 24 maggio Cosmo porterà sul palco La Fonte, uno show corale pensato appositamente per celebrare i vent'anni del MI AMI.
Le nuove voci
Accanto ai nomi più noti trovano spazio artisti che stanno già ridisegnando il panorama musicale: Francamente, Lamante, Birthh, Sara Gioielli, Gioia Lucia, MILLE, faccianuvola, SKT, Primogenito e 6occia, tra gli altri.
Un respiro internazionale
L'edizione 2026 si apre anche all'estero con artisti provenienti da tutto il mondo: dal brasiliano Zé Ibarra alla messicana Coco Maria, passando per Lua de Santana, i francesi Dov'è Liana e l'irlandese Basht. Il Pepsi Club ospiterà gran parte delle proposte più orientate al clubbing e alla musica da ballo.
Un palcoscenico per i debutti
Fausto Lama sarà al suo primo live solista, mentre altri artisti portano al festival la loro prima apparizione assoluta sul palco. È un'altra delle tradizioni del MI AMI: dare spazio a chi muove i primi passi, nella convinzione che la scena si costruisca anche dal basso.
Come arrivare
Raggiungere l'Idroscalo è semplice con la metropolitana M4: basta scendere al capolinea di Linate e percorrere circa quindici minuti a piedi lungo la pista ciclabile. Chi preferisce l'auto può utilizzare l'uscita 6 Linate Aeroporto-Idroscalo della Tangenziale Est, immettendosi su Viale Forlanini.