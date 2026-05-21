Introduzione

Far Away è la nuova serie turca con Sinem Ünsal, pronta al debutto su Canale 5. Questa nuova produzione televisiva, il cui titolo originale è Uzak Şehir, ha già riscosso un notevole successo in Turchia.

Al centro del racconto si sviluppa la vicenda di una donna costretta a fare ritorno nella propria terra d’origine dopo la morte del marito, trovandosi coinvolta in una realtà familiare opprimente dalla quale sarà difficile liberarsi.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie turca Far Away, dalla trama al cast. Intanto potete guardare il trailer ufficiale della serie tv nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.