Introduzione
Far Away è la nuova serie turca con Sinem Ünsal, pronta al debutto su Canale 5. Questa nuova produzione televisiva, il cui titolo originale è Uzak Şehir, ha già riscosso un notevole successo in Turchia.
Al centro del racconto si sviluppa la vicenda di una donna costretta a fare ritorno nella propria terra d’origine dopo la morte del marito, trovandosi coinvolta in una realtà familiare opprimente dalla quale sarà difficile liberarsi.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie turca Far Away, dalla trama al cast. Intanto potete guardare il trailer ufficiale della serie tv nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
L’adattamento turco di Al Hayba
Far Away rappresenta la versione turca della serie libanese Al Hayba, prodotta nel 2017. La nuova trasposizione riprende l’impianto narrativo dell’opera originale, mantenendo intatti i principali snodi della storia e trasferendoli nel contesto della Turchia sudorientale.
La fiction porterà sul piccolo schermo una trama costruita attorno a tensioni familiari, segreti e conflitti personali, elementi che hanno contribuito al successo della produzione nel paese d’origine.
La storia di Alya tra Canada e Turchia
Protagonista della serie televisiva Far Away è Alya, una donna che da molti anni vive in Canada. La sua esistenza cambia radicalmente quando il marito Boran perde la vita in circostanze misteriose. In seguito alla tragedia, Alya decide di rientrare in Turchia, nella provincia di Mardin, luogo delle proprie origini, per rispettare le ultime volontà del marito e occuparsi della sua sepoltura.
Ad accompagnarla c’è il figlio Deniz, che ha soltanto cinque anni. Quello che inizialmente appare come un soggiorno temporaneo si trasforma però rapidamente in una situazione senza via d’uscita. La famiglia Albora, potente e influente, ostacola infatti il ritorno della donna in Canada insieme al bambino.
A guidare il nucleo familiare è la suocera Sadakat, figura determinata e ostile, che impone ad Alya di rimanere. La protagonista si ritrova così intrappolata in una realtà dominata dal controllo della famiglia del marito e costretta a lottare per ottenere il diritto di portare con sé il figlio.
Un cast con volti noti al pubblico italiano
La produzione della serie tv Far Away può contare su un cast composto da oltre 40 interpreti, molti dei quali già conosciuti dal pubblico turco e internazionale. A vestire i panni della protagonista Alya è Sinem Ünsal, attrice già apprezzata in Italia per il personaggio di Nazlı nella serie Il Dottor Alì.
Accanto a Sinem Ünsal compare Ozan Akbaba, interprete di Cihan Albora. Nel cast figurano inoltre Gonca Cilasun, che dà volto all’antagonista Sadakat, Müfit Kayacan, conosciuto dal pubblico italiano per il ruolo di Rıfat in Brave and Beautiful, Mehmet Polat, noto per avere interpretato Hatip in Terra Amara, e Kuzey Gezer nel ruolo del piccolo Deniz.
Le location della serie
Le riprese di Far Away sono state realizzate nel villaggio di Narlı, situato nel distretto di Midyat, nella provincia di Mardin.
L’ambientazione scelta contribuisce a definire l’atmosfera della serie, radicata nel territorio della Turchia sudorientale dove si sviluppano le vicende della famiglia Albora.