Clizia Incorvaia e il video alla Scala dei Turchi: la polemica

Clizia Incorvaia ha scatenato l'indignazione del web. Il motivo? Un video girato nell'iconica location della Scala dei Turchi, e condiviso su Instagram. Per quel video la Scala dei Turchi - falesia di marna bianca situata a Realmonte, in provincia di Agrigento - sarebbe stata chiusa al pubblico.

Le accuse a Clizia Incorvaia (e la sua difesa)

Patrimonio UNESCO, amatissima dai turisti e annoverata tra i luoghi più belli d'Italia, la Scala dei Turchi ha fatto da location a un video pubblicitario con protagonista Clizia Incorvaia.

“Ma per caso è stata chiusa per questo servizio la scala dei Turchi martedì scorso? Non si può chiudere dalle 8 alle 14.00. Io ero lì e sono venuta da lontano per visitarla e mi è stato proibito”, ha scritto un utente sul web. Mentre, diversi altri, hanno fatto notare che salire è vietato.

Clizia, tuttavia, non è stata in silenzio. E ha voluto spiegare la situazione. "Sono cresciuta dai 4 ai 20 anni alla Scala dei Turchi. Trascorrendo lì ogni estate e tuffandomi dai veri punti che conosciamo solo noi, cresciuti lì. Adesso alla Scala dei Turchi non si può più fare il bagno e tuffarsi, ma è aperta al pubblico dalle 8.30 alle 19.00 circa. Si paga un ticket per accedere", ha spiegato, rispondendo così a chi l'accusava di aver fatto qualcosa di proibito. Mentre, per quanto riguarda la chiusura per il video, ha precisato che c'erano altre persone quel giorno, semplicemente non sono state inquadrate. Il fatto di recarsi lì alle 8.40 del mattino ha poi aiutato.