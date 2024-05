Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, la foto che conferma la storia

Un selfie in bianco e nero, con Giulia De Lellis sorridente e Giano Del Bufalo a posargli le labbra sulla guancia. Arriva così, con una Instagram story postata dal commerciante d'arte, la conferma della relazione tra i due.

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

Resa celebre da Uomini e Donne, diventata una tra le influencer più richieste d'Italia, Giulia De Lellis ha appena chiuso una lunga relazione con Carlo Gussalli Beretta. Giano Del Bufalo, fratello di Diana, è invece un commerciante d'arte, protagonista della trasmission Cash or Trash, e proprietario di una galleria specializzata in storia naturale, oggetti rinascimentali e arte primativa. De Lellis, per la verità, dopo la relazione con Beretta era stata sorpresa col suo storico ex, Andrea Damante. Ma, nonostante i fan sperassero in ritorno di fiamma, aveva negato il riavvicinamento: "Questa persona nella mia vita c’è è ci sarà per sempre. Abbiamo avuto rapporti molto travagliati, divertenti, ci siamo odiati, ma anche tanto amati", ha detto in proposito.