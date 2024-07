Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, le foto dalle vacanze d'amore

UNA FRESCA STORIA D'AMORE

Le prime voci sulla relazione tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, 27 anni, nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore dell’omonima fabbrica di armi, risalgono allo scorso marzo, quando la coppia è stata avvistata per la prima volta in Costa Smeralda. Proprio in quell’occasione, l’ex velina avrebbe presentato ai genitori il nuovo compagno, che le avrebbe a sua volta fatto incontrare la sua famiglia a Brescia. Prima di Satta, Gussalli Beretta ha frequentato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Dayane Mello e l’influencer Giulia De Lellis, con la quale ha avuto una relazione per quattro anni. Lo scorso febbraio, invece, Satta ha concluso la relazione con il tennista Matteo Berrettini. Sembra infatti che l’ex fidanzato non fosse pronto per portare la relazione ad un livello successivo come invece avrebbe voluto lei. Oggi anche Berrettini ha ritrovato l’amore con l’influencer Federica Lelli.