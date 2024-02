Melissa Satta contro l'accusa di sex addiction

Melissa Satta si scaglia contro l'accusa che ha ricevuto, quella che chiamerebbe in campo una sua presunta (e falsa, come lei stessa ha voluto sottolineare in queste ore) "sex addiction", ossia dipendenza da sesso.

“Ed eccomi qua, ancora una volta costretta ad assumere la mia autodifesa dinanzi al tribunale dell'inquisizione mediatica, senza aver commesso nessun ‘crimine’, né alcun comportamento connotato da riprovevolezza morale. Nulla!”, scrive Satta. “Questa volta la stampa (e mi scusino coloro che esercitano la professione giornalistica con consapevolezza, impegno e preparazione, se uso un termine che li accomuna a chi utilizza la carta stampata come mero esercizio di sciacallaggio sociale), a proposito della mia discussa ‘rottura’, non ha mancato di rendere più gustosa la notizia all'evidente fine di vendere qualche copia cartacea o di guadagnare qualche click in più, definendomi come ‘sex addicted’”, prosegue la lettera pubblicata sui social network da Melissa Satta.

Melissa Satta: “Adesso basta, devo difendermi”



La showgirl prosegue scrivendo: “Ora sappiate che il solo dover scrivere di me stessa riportando una definizione che mi lacera profondamente richiede un’enorme forza psichica perché mi sembra di trovarmi catapultata al banco degli imputati, costretta a difendermi in un sistema perverso nel quale non vige la presunzione di innocenza, ma quella di colpevolezza, per cui, in base a questo un onere probatorio al contrario - se non sarò in grado di provare fatti a mia discolpa - sarò ritenuta colpevole”.

Melissa Satta scrive anche: “Ho pensato più volte, e lo penso tuttora, di appartenere a un mondo di persone a cui il destino ha riservato la fortuna di essere personaggi pubblici e di dover mettere in conto qualche inevitabile invasione nella mia vita privata, ma non è la prima volta che mi vedo costretta a difendermi da qualche pennivendolo che, al fine di stimolare la fantasia dei lettori più sensibili al tema, non manca di inventare storie piccanti sul mio conto, senza minimamente curarsi delle sofferenza causatemi come madre, prima che come donna e come persona”.