GialappaShow, Melissa Satta affianca il mago Forest

Si torna a ridere a crepapelle con “GialappaShow”, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, che vedrà Melissa Satta affiancare il Mago Forest alla conduzione della seconda puntata, in onda domenica 28 maggio, in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno.

Tra i momenti più esilaranti, dello show prodotto da Banijay Italia, l’imperdibile intervista di Valentina Barbieri nei panni di Francesca Fagnani al celebre fisico Albert Einstein e il divertente approdo di Jean-Claude (Marcello Cesena) e Madre a Pechino Express. Nel cast sono presenti anche altri volti storici della comicità italiana come Ubaldo Pantani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, e ancora Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Sono pronti a far divertire il pubblico anche Brenda Lodigiani, Alessandro Betti e Toni Bonji.

il programma

Con la loro irriverente e proverbiale ironia, la Gialappa’s Band commenterà i programmi tv più seguiti come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, oltre ai tormentoni del web. A impreziosire il programma è prevista la partecipazione dei Neri Per Caso e la presenza del Maestro Vittorio Cosma. Gialappa’show è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.