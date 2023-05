Con la loro proverbiale e irriverente ironia, marchio di fabbrica distintivo, la Gialappa’s Band composta per l'occasione dai soli Marco Santin e Giorgio Gherarducci e il Mago Forest (il presentatore sbagliato della trasmissione sbagliata) sbarcano e sbancano in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno. Un (attesissimo) ritorno in grande stile che tra gag, personaggi inventati, imitazioni e parodie, nella puntata di debutto di domenica 21 maggio, ha già fatto il boom di ascolti. Perché una cosa è certa: impossibile non sbellicarsi dalle risate (anche volendo). I commenti ai principali programmi tv targati Sky (e non solo), da 4 Hotel a MasterChef Italia, da X Factor a Pechino Express, sono chicche irresistibili.

E tra i tanti momenti imperdibili del primo appuntamento, ricordiamo l’esilarante imitazione di Brenda Lodigiani nei panni di Orietta Berti e quelle altrettanto divertenti di Ubaldo Pantani nei panni di Massimo Giletti e Bruno Barbieri " cheap version". L'improbabile sosia dello chef stellato e integerrimo giudice alla guida di 4 Hotel (LO SPECIALE) si palesa direttamente dalla provincia di Monza Brianza (annoverata prontamente tra le più romantiche d'Italia), collegato dal "parcheggio dei sospiri", dove (udite udite) gli innamorati di tutta Europa si davano appuntamento per trascorrere insieme indimenticabili attimi di intimità... come potete vedere nel video in testa a questo articolo... To be continued!

boom di ascolti per il debutto

Oltre un milione e mezzo di spettatori medi, 6,12% di share tra Tv8 e Sky Uno, è un debutto col botto quello di GialappaShow. A dispetto degli anni che passano, il loro debutto televisivo risale al 1989 con "Mai dire Banzai", ma in realtà la loro storia molto prima, il pubblico ha mostrato di essere ancora decisamente affezionato alla comicità del trio di voci fuori campo più famoso della storia della nostra tv. GialappaShow, finito immediatamente come hashtag in trend topic su Twitter, vede ancora una volta al timone, dinanzi alla telecamera, il Mago Forest, che è il più longevo tra i collaboratori di sempre della Gialappa's Band; ieri come figura femminile a fianco del comico e mago siciliano c'era Paola Di Benedetto, ma ogni settimana quel ruolo sarà ricoperto da una donna diversa. Tra i comici apparsi nel corso della puntata, Brenda Lodigiani nei panni di Orietta Berti e Ubaldo Pantani che imitava Massimo Giletti, Marcello Cesena con il primo episodio della nuova serie di "Sensualità a Corte", Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon; e ancora, altri comici per la prima volta con la Gialappa's Band come Alessandro Betti, Toni Bonji e Valentina Barbieri (che, nei panni di Francesca Fagnani, ha proposto "Berve"); in studio anche i Neri Per Caso e il Maestro Vittorio Cosma. GialappaShow è chiaro che subisce l'imprinting di tutte le precedenti esperienze della Gialappa's Band, la cui storia tra l'altro è stata raccontata da poco in una lunga e divertente biografia, ma non è un'operazione nostalgia. La Gialappa in realtà riprende da dove aveva lasciato, rappresentando una delle più importanti possibilità per i comici italiani, la maggior parte dei quali, senza perdersi in liste ormai scontate, dopo il passaggio all'ombra del trio, ha raggiunto i più alti traguardi possibili.