Chi è Carlo Gussalli Beretta, il nuovo amore di Giulia De Lellis

L'influencer paparazzata in Franciacorta durante un weekend insieme a quello che pare proprio essere il suo nuovo ragazzo. La storia con Andrea Damante sembra definitivamente archiviata

Giulia De Lellis sembra proprio aver voltato pagina dopo l'ennesima rottura con Andrea Damante. Dopo molti rumors, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata paparazzata dal settimanale Chi in Franciacorta, durante un weekend insieme a Carlo Gussalli Beretta amico (o ex) proprio di Damante.

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, è amore? approfondimento Giulia De Lellis conferma l'addio ad Andrea Damante Stando all'articolo di Chi, Giulia e Carlo sono arrivati separatamente in un noto resort in Franciacorta. Lei infatti era già lì dalla sera prima con un gruppo di amici. Poi, però, i due sono andati via insieme. I diretti interessati non hanno confermato la relazione, anche se l'influencer ha ammesso di avere una nuova frequentazione dopo Andrea Damante. A chi ha ipotizzato che lei avesse tradito il suo ex con l'amico di lui, Giulia ha risposto via social: “Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego…Tra un’illazione e una domanda c’è differenza”.

Chi è Carlo Gussalli Beretta, nuovo amore di Giulia De Lellis Ma chi è Carlo Gussalli Beretta? Nato a Brescia, ha 22 anni ed è nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota azienda di produzione di armi. Il padre di Carlo è attualmente il vicepresidente della fabbrica. Anche Carlo è amante delle armi e pare proprio sia un appassionato di caccia. Sembra però che il giovane rampollo abbia intenzione di seguire un'altra strada: dopo essersi laureato in economia aziendale e manageriale, lo scorso anno, alla Bocconi di Milano, ha fatto uno stage all’Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point mentre adesso è impegnato con un altro stage alla Bombardier Transportation di Berlino. Qui lavora nel dipartimento delle risorse umane, dove ha il compito di “concentrarsi sulla gestione dei talenti, acquisizione dei talenti e cicli dei talenti dei dipendenti” come riportato sul suo curriculum. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sappiamo che un paio di anni fa ha frequentato Dayane Mello, relazione che si è interrotta dopo circa sei mesi. Pare abbia frequentato anche Sara Soldati, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.