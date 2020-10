Giulia De Lellis: "Ho una nuova frequentazione"

Una brutta notizia per i tanti fan dei Damellis (così veniva chiamata sui social la coppia composta da Damante e De Lellis). Rispondendo via Stories ad alcune domande dei fan, l'influencer ha ammesso di avere una "nuova frequentazione": “Oddio, che faccio, predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno - ha precisato Giulia - La mia frequentazione non è certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego. Tra un'illazione e una domanda c'è tanta differenza! Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po' mi conoscete… Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto”. Non solo, l'influencer 24enne ha spiegato di essere in ottimi rapporti con il suo ex, al quale augura il meglio. "La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni. Serenità e felicità, ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro".

La reazione di Andrea Damante

Se sul profilo di Giulia De Lellis si vedono ancora le foto dell'estate con Damante, lui ha preferito cancellarle. Rispondendo ad un fan che gli chiedeva se si fosse rifatto una vita, Damante ha risposto: “Non capisco perché ma in tanti me lo state chiedendo. Comunque non lo sapevo neanche io, fortuna che c'è chi me lo ricorda”. Oltre al commento, nella story anche la canzone “Heidi”, con la frase “qui c'è un mondo fantastico” come ad indicare che ciò che ha rivelato la sua ex non sia rispondente completamente alla realtà.