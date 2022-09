Cassian Andor approda sul piccolo schermo per una nuova serie Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e Diego Luna è pronto a tornare nei panni del personaggio dopo Rogue One

Diego Luna torna a vestire i panni di Cassian Andor , il suo personaggio in Rogue One: A Star Wars Story, per una nuova serie tv dell’universo di Star Wars: Andor. Il 21 settembre escono i primi tre episodi e Kathleen Kennedy, in occasione dello Star Wars Celebration Anaheim 2022, ha detto: “Penso che è straordinario il sacrificio che Cassian Andor fa per la galassia. E lo è anche il modo in cui Diego Luna lo interpreta”. Questa nuova serie tv sicuramente sarà un’occasione per approfondire il personaggio di Andor e comprendere meglio la sua missione.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. La prima stagione di Andor è composta di 12 episodi che raccontano la storia di Cassian Andor da rifugiato migrante a rivoluzionario pronto all’azione. La seconda stagione invece riprenderà la storia quattro anni dopo. Una piccola grande delusione è che almeno nella prima stagione non vedremo sicuramente il droide K2-SO, che potrebbe tornare però dalla seconda.

Il leader ribelle Mon Mothma

Molto spazio sarà dato a Mon Mothma, l’enigmatico leader ribelle introdotto in Star Wars - Il Ritorno dello Jedi, interpretato da Caroline Blakiston, che ha continuato a guidare la Nuova Repubblica nei romanzi e nei videogiochi dopo il film. All’inizio del 2000 Genevieve O’Reilly è stata scelta per interpretare una giovane Mon Mothma per una scena di Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith destinata a stabilire la prima forma di Alleanza Ribelle, ma è stata tagliata. Tuttavia l’attrice è tornata in Rogue One e nella serie ha una storia parallela a quella di Cassian finché le due storie non si incrociano. Mothma è su Coruscant che tenta di creare un’opposizione mentre è in un Senato Galattico sotto il controllo elettrico dell’imperatore Palpatine.

L’Impero in Andor

Anton Lesser de Il Trono di Spade e Denise Gough di In nome del cielo appaiono già nel trailer come agenti imperiali. I due sono membri dell'Imperial Security Bureau, l'agenzia incaricata di reprimere ogni possibile ribellione. "È interessante vedere questo punto di vista su questi personaggi molto oscuri - ha detto Diego Luna -. Li vedrai anche mentre si lavano i denti. È davvero unico visitare questo universo con questa attenzione ai dettagli e all'intimità".

La location

Andor si svolge cinque anni prima di Rogue One e del primo Star Wars durante un periodo buio in cui l’Impero costruisce fortezze e fabbriche incontaminate e tutto è sporco e sudicio. La ribellione è nelle menti di più persone oltre a Mothma. Cassian potrebbe facilmente imbattersi in Wrecker, Hera Syndulla, Fulcrum o altri personaggi che popolano la galassia poco prima della Battaglia di Yavin. Nel frattempo, la sua base operativa - secondo Luna - è il pianeta in cui è fuggito. Il suo nome è ancora sconosciuto, ma i suoi scorci nel trailer ricorderanno ai fan la luna di Yavin IV e la sua vegetazione lussureggiante. Quella bio-risorsa potrebbe essere la vera ragione dello sforzo di colonizzazione imperiale. Certo, quella potrebbe essere la casa originale di Cassian e il mondo più sviluppato delle strutture in pietra è il luogo in cui è fuggito.