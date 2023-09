13/16 ©Webphoto

Dopo aver attraversato un profondo periodo di depressione, nel 1972 Kurosawa riceve la proposta del regista russo Sergej Gerasimov di girare un film in Unione Sovietica. Così nasce l’idea per Dersu Uzala, ambientato in Siberia nei primi anni del XX secolo. Con questo film Akira ottiene il David di Donatello come miglior regista straniero e il Nastro d’Argento nella stessa categoria