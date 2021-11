Nel 1974 Karel Reisz ha diretto 40mila dollari per non morire ("The Gambler") film vagamente ispirato al romanzo Il giocatore. Protagonista l’attore James Caan. Il libro è alla base anche di un film nel 1958, Le joueur, di Claude Autant-Lara e di uno sceneggiato Rai del 1965, per la regia di Edmo Fenoglio. Trae spunto dalla trama anche il film Il grande peccatore, del 1949, realizzato da Robert Siodmak.

Delitto e Castigo

approfondimento

Fedor Dostoevskij, 140 anni fa moriva lo scrittore russo: le sue frasi

Il capolavoro di Dostoevskij del 1866 ha ispirato tante trasposizioni. Il film Crime and Punishment (in italiano titolato "Ho ucciso!"), realizzato nel 1935 da Josef von Sternberg è liberamente tratto dal libro. Nel 1954, nel 1963 e nel 1983 vennero girati tre diversi sceneggiati televisivi Rai. Aki Kaurismaki si è approcciato al capolavoro dello scrittore russo nel 1983 con Crime and Punishment - Delitto e castigo, rilettura contemporanea del romanzo. Anche Woody Allen, per il suo Crimini e misfatti del 1989, sfrutta la tematica del romanzo ovvero il dilemma morale di come una persona possa continuare a vivere come nulla fosse con la consapevolezza di aver compiuto un omicidio. Sempre dal romanzo arriva lo spunto per Delitto + castigo a Suburbia (Crime + Punishment in Suburbia), di Rob Schmidt, del 2000 e per Delitto e castigo del russo Menahem Golan nel 2002. Infine, The Criminal of Barrio Concepcion di Lav Diaz inizia con una citazione che rimanda proprio al protagonista del romanzo: "Una fase strana inizia per Raskolnikov; una rugiada l’ha avvolto in un’insopportabile solitudine da cui è impossibile fuggire".

I demoni

Nel 1972 Sandro Bolchi realizza lo sceneggiato Rai in 5 puntate, mentre nel 1988 Andrzei Wajda ha girato il film Dostoevskij - i demoni (Les possédés). Nel 2007 poi ha Giuliano Montaldo ha diretto il film I demoni di San Pietroburgo, ambientato durante la stesura da parte di Dostoevskij del romanzo Il giocatore (non de I demoni, il cui titolo tuttavia viene utilizzato per il titolo del film) e ripercorre le vicende biografiche dello scrittore tramite flashback in parallelo alla trama del film, che lo vede protagonista.

Il sosia

Il sosia è un romanzo giovanile di Dostoevskij, che lo scrittore ha pubblicato nel 1846. Il "nostro eroe" (come lo chiama lo stesso autore nel romanzo) è il consigliere titolare Jakov Petrovič Goljadkin. Dell’uomo viene messo in luce, passo dopo passo, il degrado psicologico, fino al raggiungimento della piena follia. Richard Ayoade ha adattato il testo per il suo film The Double, del 2013, ambientandolo in epoca moderna. I protagonisti sono Jesse Eisenberg e Mia Wasikowska.