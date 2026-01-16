FantaSanremo 2026, idee originali per i nomi delle squadre

Le iscrizioni si sono aperte il 7 gennaio, e sono già 250mila le squadra create. Nella Top10 dei più scelti, Elettra Lamborghini e Dargen D’Amico

Lo scorso 7 gennaio si sono aperte le iscrizioni al FantaSanremo. Le squadre iscritte hanno già superate quota 250mila, con Dargen D'Amico ed Elettra Lamborghini in vetta ai nomi più quotati (seguiti da J-Ax, LDA, Aka 7even, Bambole di pezza, Serena Brancale, Arisa, Sayf, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga). Ma come chiamare, la propria squadra?

Come scegliere il nome della propria squadra al FantaSanremo

Scegliere il nome della propria squadra al Fantasanremo è una parte fondamentale del gioco, perché rappresenta l’identità del team e contribuisce allo spirito ironico e goliardico della competizione.

Un buon nome deve essere creativo, riconoscibile e in grado di strappare un sorriso, possibilmente richiamando l’attualità, il mondo della musica o meme legati al Festival di Sanremo.

Spesso i nomi più riusciti sono quelli che giocano con doppi sensi, citazioni di canzoni, frasi iconiche degli artisti in gara o tormentoni social, mantenendo sempre un tono leggero e mai offensivo. È importante anche pensare alla leggibilità: un nome troppo lungo o complicato rischia di perdersi tra migliaia di squadre, mentre uno semplice ma brillante resta impresso più facilmente. Infine, scegliere un nome condiviso da tutti i membri del team aumenta il coinvolgimento e rende l’esperienza del Fantasanremo ancora più divertente.

Consigli pratici per scegliere il nome della squadra: