FantaSanremo 2026, idee originali per i nomi delle squadre

Le iscrizioni si sono aperte il 7 gennaio, e sono già 250mila le squadra create. Nella Top10 dei più scelti, Elettra Lamborghini e Dargen D’Amico
Lo scorso 7 gennaio si sono aperte le iscrizioni al FantaSanremo. Le squadre iscritte hanno già superate quota 250mila, con Dargen D'Amico ed Elettra Lamborghini in vetta ai nomi più quotati (seguiti da J-Ax, LDA, Aka 7even, Bambole di pezza, Serena Brancale, Arisa, Sayf, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga). Ma come chiamare, la propria squadra?
Come scegliere il nome della propria squadra al FantaSanremo
Scegliere il nome della propria squadra al Fantasanremo è una parte fondamentale del gioco, perché rappresenta l’identità del team e contribuisce allo spirito ironico e goliardico della competizione.
Un buon nome deve essere creativo, riconoscibile e in grado di strappare un sorriso, possibilmente richiamando l’attualità, il mondo della musica o meme legati al Festival di Sanremo.
Spesso i nomi più riusciti sono quelli che giocano con doppi sensi, citazioni di canzoni, frasi iconiche degli artisti in gara o tormentoni social, mantenendo sempre un tono leggero e mai offensivo. È importante anche pensare alla leggibilità: un nome troppo lungo o complicato rischia di perdersi tra migliaia di squadre, mentre uno semplice ma brillante resta impresso più facilmente. Infine, scegliere un nome condiviso da tutti i membri del team aumenta il coinvolgimento e rende l’esperienza del Fantasanremo ancora più divertente.
Consigli pratici per scegliere il nome della squadra:
- ispirati a titoli di canzoni, versi famosi o frasi iconiche della storia di Sanremo;
gioca con i nomi degli artisti in gara, creando giochi di parole ironici e immediati;
segui i trend e i meme del momento: l’attualità è una grande fonte di ispirazione;
punta sull’ironia e sull’autoironia, evitando riferimenti offensivi o troppo divisivi;
scegli un nome breve e facile da ricordare, che funzioni bene anche letto velocemente;
coinvolgi tutti i membri della squadra nella scelta, per rendere il nome davvero rappresentativo del team.
I suggerimenti
Fanpage ha suggerito alcuni nomi interessanti, per la propria squadra del Fantasanremo, ispirati ai cantanti in gara: I Paradiso Fiscale (dedicato a Tommaso Paradiso), Bambole di Conti (dedicato a Bambole di pezza), Dito nel Bonus (dedicato a Ditonellapiaga), Bella stronza strategy (dedicato a Fedez e Marco Masini), Twerking per punti (dedicato a Elettra Lamborghini), Angelo Custode FC (dedicato a Francesco Renga).
Questi, invece, i nostri suggerimenti:
- I dissociati di Amadeus: Amadeus ha lasciato la RAI, e il gesto della "dissociazione" è ormai un'icona del Fantasanremo. Perfetto per chi vuole omaggiare gli anni d'oro del gioco (anche se, con Carlo Conti, con gli anni d'oro si continua);
- Carlo Conti su di noi: gioco di parole con "conti" e "conduttore". Della serie: "Dipendiamo dalle decisioni di Carlo Conti" ma anche "Teniamo i conti";
- Orchestrali anonimi: celebra gli eroi invisibili del Festival (l'orchestra), mettendo al centro chi di solito è sullo sfondo;
- Papalina FC: la papalina è diventata un meme, ed è perfetta per un nome memorabile, corto, che fa ridere chi sa;
- Vestiti male uniti: gli outfit brutti/strani danno punti bonus. Questo nome è una preghiera collettiva a tutti i cantanti: "Vestitevi male per noi";
- Autotune Crime Squad: l'autotune eccessivo è sempre un meme a Sanremo. Il tono ironico-poliziesco di questo nome è perfetto, visto la quota rap/trap;
- Mai una gioia: cattura perfettamente la frustrazione del Fantasanremo, coi cantanti che tipicamente fanno quello che non si spera.