Girava da un po' la notizia che Madonna potesse apparire all'Ariston. Sarebbe stato un super colpo. Ma è arrivata la smentita direttamente dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE ) Carlo Conti che è intervenuto al seminario sulla rassegna sanremese alla Scuola di Giornalismo di Perugia: “Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al Festival di Sanremo - ha detto parlando agli allievi del master - si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato La bambola di Patty Pravo , che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”. Incalzato dalle domande dei giovani praticanti della Scuola di Perugia, Carlo Conti ha raccontato il suo stato d’animo, alla vigilia del suo quinto festival da conduttore e direttore artistico. “È una macchina a ciclo continuo, in cui la preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del Festival precedente”.

CARLO CONTI: "GIOIA È ASCOLTARE IN RADIO I BRANI DI SANREMO"

Parlando poi delle cinque giornate della gara (dal 24 al 28 febbraio), Carlo Conti si è detto comunque rilassato: "Per me è un momento di divertimento: mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni”. Alla domanda si come ha convinto Laura Pausini ad affiancarlo alla conduzione in tutte e cinque le serate ha risposto che "ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me. Laura è molto spontanea, se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull’improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente”. Infine svela la sua soddisfazione più grande che è quando finisce il Festival "e io salgo in macchina, accendo la radio, e sento trasmettere le canzoni di Sanremo”.