Introduzione
Al Festival di Sanremo è tempo di cover e duetti: i 30 Big in gara nella serata di oggi, 27 febbraio, tornano sul palco dell’Ariston esibendosi nella loro interpretazione di un brano a scelta. Per Malika Ayane, in competizione con Animali notturni, la canzone è Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina, a 60 anni dalla sua uscita. Ospite d'eccezione è Claudio Santamaria. Ecco cosa sapere sui due artisti e sul brano che eseguiranno.
Malika Ayane a Sanremo, gli esordi e l'ascesa
Malika Ayane è al suo sesto Sanremo, a cinque anni di distanza dall’ultima partecipazione nel 2021, quando si presentò con Ti piaci così. Nata il 31 gennaio 1984 a Milano, da piccola studia violoncello ed entra nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala. Lavorando per alcuni jingle pubblicitari, attira l’attenzione di Caterina Caselli: scatta il contratto con la storica etichetta Sugar, che apre le porte al primo album Malika Ayane (2008), disco di platino. Nel 2009 è all’Ariston nella sezione Giovani con Come Foglie, firmata da Giuliano Sangiorgi, un altro disco di platino. Nel 2010 torna al Festival e porta Ricomincio da qui, scritta con Pacifico, che vince il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv e che anticipa il secondo album Grovigli, ancora una volta platino. Il terzo disco, Ricreazione, vede la luce nel 2012. L’anno dopo è di nuovo a Sanremo, con i brani E Se Poi (Platino) e Niente, scritti sempre da Giuliano Sangiorgi. Ha partecipato al Festival anche nel 2015, con Adesso e qui (Nostalgico presente), che le vale nuovamente il Premio della Critica Mia Martini. Subito dopo esce l'album Naïf: tra i singoli spicca Senza fare sul serio, tre volte platino. Quell'anno è vocal coach per The Voice of Italy.
Gli ultimi progetti di Malika Ayane
Tra il 2016 e il 2017, Malika Ayane è a teatro come protagonista del musical Evita, di Massimo Romeo Piparo. L’anno dopo esce l’album Domino, quello dopo ancora è giudice a X Factor. Nel 2021 la promozione del sesto album, Malifesto, parte dall’Ariston, dove canta Ti piaci così. Poi torna a teatro per la versione italiana di Cats, dal 2022 al 2024, e nel mentre conduce il suo programma du Rai Radio 2, E invece era un calesse: storie di ordinaria e straordinaria delusione. Intanto, senza mai abbandonare la musica, scrive il suo primo libro, Ansia da felicità (2023, Rizzoli) e, a partire dalla fine del 2025, è di nuovo a teatro con Brokeback Mountain. Sanremo 2026 segna l'inizio di una nuova era: Malika Ayane è entrata nel rooster di Carosello Records.
Claudio Santamaria a Sanremo 2026
Sul palco insieme a Malika Ayane sale Claudio Santamaria. Romano, classe 1974, si muove tra teatro e televisione, prima di affermarsi definitivamente al cinema grazie ai suoi ruoli in film come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni (1997), Ecco fatto, l’esordio di Gabriele Muccino (1998), L’ultimo capodanno di Marco Risi (1998), L’ultimo bacio di Muccino (2001) e La stanza del figlio di Nanni Moretti (2001). Tra i suoi più grandi successi Romanzo criminale di Michele Placido (2005) e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (2015), con cui porta a casa il David di Donatello come Miglior Attore Protagonista. Ayane lo ha scelto anche per le sue doti canore, oltre che interpretative, già sfoggiate anche all’Ariston: solo lo scorso anno ha cantato insieme al cast di Follemente, esibendosi in Somebody to love.
Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina
Malika Ayane e Santamaria puntano su un grande classico della musica italiana, Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina, uscita proprio 60 anni fa, nel 1966, scritta dalla regista Lina Wertmüller. Ayane ha scelto di farsi accompagnare da una voce maschile, ha spiegato, anche per sottolineare come non solo le donne siano capaci di esprimersi in sentimentalismi.
Era
Solamente ieri sera
Io parlavo con gli amici
Scherzavamo fra di noi
E tu, e tu, e tu
Tu sei arrivato
M'hai guardato
E allora tutto è cambiato per me
Mi sei scoppiato dentro il cuore
All'improvviso
All'improvviso
Non so perché
Non lo so perché
All'improvviso
All'improvviso
Sarà
Perché mi hai guardato
Come nessuno mi ha guardato mai
Mi sento viva
All'improvviso per te
Ora, io non ho capito ancora
Non so come può finire
Quello che succederà
Ma tu, ma tu, ma tu
Tu l'hai capito
L'hai capito
Visto che eri cambiato anche tu
Mi sei scoppiato dentro il cuore
All'improvviso, all'improvviso
Non so perché
Non lo so perché
All'improvviso
All'improvviso
Sarà perché mi hai guardato
Come nessuno mi ha guardato mai
Mi sento viva all'improvviso per te
Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso
All'improvviso non so perché
Non lo so perché
All'improvviso
All'improvviso
Sarà perché mi hai guardato
come nessuno m'ha guardato mai
Mi sento viva
All'improvviso per te
