Era

Solamente ieri sera

Io parlavo con gli amici

Scherzavamo fra di noi

E tu, e tu, e tu

Tu sei arrivato

M'hai guardato

E allora tutto è cambiato per me

Mi sei scoppiato dentro il cuore

All'improvviso

All'improvviso

Non so perché

Non lo so perché

All'improvviso

All'improvviso

Sarà

Perché mi hai guardato

Come nessuno mi ha guardato mai

Mi sento viva

All'improvviso per te

Ora, io non ho capito ancora

Non so come può finire

Quello che succederà

Ma tu, ma tu, ma tu

Tu l'hai capito

L'hai capito

Visto che eri cambiato anche tu

Mi sei scoppiato dentro il cuore

All'improvviso, all'improvviso

Non so perché

Non lo so perché

All'improvviso

All'improvviso

Sarà perché mi hai guardato

Come nessuno mi ha guardato mai

Mi sento viva all'improvviso per te

Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso

All'improvviso non so perché

Non lo so perché

All'improvviso

All'improvviso

Sarà perché mi hai guardato

come nessuno m'ha guardato mai

Mi sento viva

All'improvviso per te

