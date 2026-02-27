La serata cover di Sanremo 2026, conferenza stampa e anticipazioni

La serata delle cover ha come gemma la presenza di Bianca Balti. Si parte con un medley di Laura Pausini e poi Caterina Caselli ritirerà il premio Città di Sanremo. Il tema sociale riguarda le dipendenze e il disagio giovanile con Vincenzo Schettini. Bianca Balti racconta che "l'ultimo anno è stato il più difficile perché ho dovuto elaborare il lutto di quella donna che non c'è più, che non aveva una cicatrice che le spezzava il corpo in due. Quando ricrescono i capelli non è vero che stai bene, è un lutto che si deve elaborare e io ne sto uscendo ora dopo un anno". Lo scorso anno esserci "è stato un regalo bellissimo, non volevo parlare della malattia, cercavo normalità. Avevo appena finito le chemio e mi domandavo cosa sarebbe accaduto dopo per chi come me ha un lavoro legato all'immagine. Quest'anno sono ancora più felice e sento la responsabilità avuta in questo anno verso chi mi ha confidato le sue storie. La chiave per venirne fuori è comunità e sorellanza: c'è un gruppo su zoom con il quale ci supportiamo semplicemente parlando. A mia figlia più grande che sta iniziando a fare la modella sto dando consigli ma non avendo bisogno di lavorare ho voluto che compisse dicotto anni: il primo consiglio che le ho dato è non fare dipendere il proprio valore dal giudizio altrui, è la parte psicologica più difficile". Su Sanremo Bianca Balti dice di avere fin dal primo giorno una canzone del cuore ma non la cita. Che farà stasera? "Scenderò le scale, presenterò canzoni...non so altro. Arrivo dopo Irina Shayk che è bellissima, è un piacere per gli occhi, ha fatto sognare gli uomini e anche noi donne".